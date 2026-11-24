JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun bakal menggelar olahraga elektronik (sportainment) memacu adrenalin bertajuk Madiun Skyrush. Kompetisi balap drone (drone racing tournament) perdana di Kota Pendekar ini dijadwalkan berlangsung di kawasan ikonik Pahlawan Street Center (PSC), Jalan Pahlawan, Kota Madiun pada Sabtu (28/11).

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun mengungkapkan ajang tersebut merupakan buah kolaborasi antara Pemkot Madiun dan komunitas drone dengan total hadiah mencapai sekitar Rp 43 juta.

Kompetisi yang mengadu kecepatan, ketangkasan, serta presisi pilot dalam menaklukkan lintasan udara ini bakal diikuti para penggiat balap drone dari berbagai kota besar di Tanah Air.

"Ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota Madiun dengan komunitas drone. Insya Allah nanti akan hadir penggiat drone racing dari Jakarta, Bandung, Jogja, dan kota lainnya untuk memeriahkan kegiatan ini," ujar Bagus.

Bagus menjelaskan, penyelenggaraan Madiun Skyrush tidak semata-mata dirancang sebagai tontonan hiburan dan ajang adu gengsi para pilot drone, melainkan juga strategi mempromosikan wajah Kota Madiun ke tingkat nasional.

Selain itu, Pemkot Madiun ingin membuka pintu kolaborasi seluas-luasnya bagi komunitas kreatif anak muda untuk mengeksekusi gagasan inovatif bersama pemerintah daerah.

"Apa yang kami harapkan dari event ini? Pertama, memperkenalkan Kota Madiun. Kedua, membuka ruang seluas-luasnya bagi teman-teman komunitas yang punya ide dan gagasan untuk berkolaborasi dengan pemerintah kota," tuturnya.

Kehadiran peserta dan komunitas dari luar daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga Yogyakarta diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perputaran ekonomi dan sektor pariwisata di Kota Madiun.