JawaPos.com - Lembaga Kearifan Adat dan Ekologi Nusantara (LEKAN) menyoroti dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Wapoga, Papua.

Persoalan ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan pelanggaran legalitas pertambangan, perlindungan hak ulayat masyarakat adat, serta kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.

Direktur LEKAN Ahmad Husni mengatakan, informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan itu perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum.

”Terlebih, terdapat laporan masyarakat adat dan pegiat lingkungan mengenai dugaan mobilisasi alat berat ke kawasan Wapoga,” ujar Ahmad Husni.

Menurut Ahmad, berdasar informasi yang diterima LEKAN, sejumlah alat berat diduga didatangkan melalui jalur laut. Pengiriman tersebut disebut disertai bahan bakar dan berbagai kebutuhan logistik untuk aktivitas pertambangan.

”Kami menerima informasi mengenai adanya mobilisasi alat berat ke wilayah Wapoga yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Hal ini perlu ditelusuri, mulai dari pihak yang bertanggung jawab, tujuan kegiatan, hingga kelengkapan perizinannya,” ujar Ahmad.

Dugaan Membawa Nama Presiden dan Institusi Negara Selain dugaan aktivitas pertambangan, Ahmad mengungkapkan adanya informasi mengenai seseorang yang disebut-sebut mengklaim membawa penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan, serta memiliki keterkaitan dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Menurut dia, klaim tersebut perlu segera diklarifikasi institusi terkait untuk memastikan kebenaran informasi mengenai dugaan penugasan resmi pemerintah dalam aktivitas di wilayah Wapoga.

”Nama Presiden, Menteri Pertahanan, maupun Satgas PKH merupakan bagian dari institusi negara yang tidak boleh digunakan tanpa dasar kewenangan yang jelas. Jika memang ada penugasan, tentu harus dapat dibuktikan melalui dokumen resmi,” tegas Ahmad.

Dia menilai, dugaan penyampaian klaim dengan membawa nama pejabat dan institusi negara berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat adat.

Terlebih, jika klaim tersebut diduga digunakan untuk meyakinkan masyarakat mengenai legalitas suatu kegiatan.

”Karena itu, LEKAN meminta seluruh informasi yang berkembang diperiksa secara objektif agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan,” tandas Ahmad Husni.

Desak Polda Papua Telusuri Dugaan Aktivitas Tambang Atas persoalan tersebut, LEKAN mendorong Polda Papua melakukan penelusuran terhadap dugaan aktivitas pertambangan di Wapoga.

Pemeriksaan diharapkan mencakup legalitas kegiatan pertambangan, asal-usul dan kepemilikan alat berat, pihak yang bertanggung jawab atas operasional, serta kebenaran informasi mengenai dugaan penggunaan nama pejabat dan institusi negara.

LEKAN juga meminta Kementerian Pertahanan dan Satgas PKH memberikan klarifikasi resmi terkait informasi dugaan penugasan yang disebut-sebut mengatasnamakan kedua institusi tersebut.

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”Kami berharap aparat penegak hukum dapat menelusuri persoalan ini secara menyeluruh dan transparan. Siapa pun pihak yang terlibat harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Jangan sampai persoalan ini justru merugikan masyarakat adat dan lingkungan,” ujar Ahmad.

Dia menegaskan, masyarakat adat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan maupun investasi. Namun, setiap kegiatan ekonomi di wilayah adat harus berjalan sesuai ketentuan hukum, mengedepankan keterbukaan, serta menghormati hak ulayat masyarakat setempat.