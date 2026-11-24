JawaPos.com - PT Fonusa Agung Mulia (FAM) mengeklaim telah memberikan pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran kepada para pekerja. Hal itu disampaikan perusahaan usai polisi menemukan dugaan kelalaian dalam peristiwa kebakaran pabrik permen di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tersebut.

Health & Safety Officer FAM Ahmad Abu Basil menjelaskan, materi pelatihan mencakup pemahaman mengenai penanganan kebakaran hingga praktik penggunaan alat pemadam api ringan (APAR) dan hydrant yang tersedia di lingkungan pabrik.

“Pelatihan dan simulasi penanggulangan kebakaran kami lakukan secara internal untuk memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan pekerja mengenai cara menghadapi potensi kebakaran, termasuk penggunaan APAR dan hydrant," ujar Abu dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Dalam kegiatan itu, ia mengatakan telah melibatkan orang yang telah memiliki sertifikasi K3 kebakaran untuk turut memberikan materi dan pembelajaran,.

Berdasarkan data internal perusahaan, FAM memiliki personel dengan sertifikasi K3 kebakaran jenjang A, B, C, dan D. Personel tersebut ditempatkan di berbagai area kerja untuk mendukung identifikasi potensi bahaya kebakaran dan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.

Namun faktanya, pelatihan tersebut tampaknya tak cukup menyelamatkan puluhan pekerja yang terjebak dalam kebakaran tersebut.

Sebelumnya, Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, dugaan kelalaian tersebut ditemukan berdasarkan fakta-fakta hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah diamankan. Penyidik juga telah memeriksa 19 orang saksi dalam penanganan kasus tersebut.

”Dari fakta-fakta hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah diamankan, kami menemukan adanya dugaan peristiwa pidana terkait kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dan menimbulkan bahaya bagi orang lain, termasuk karyawan yang mengalami luka maupun meninggal dunia,” terang Zain, Selasa (24/11).