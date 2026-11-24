JawaPos.com - Sebanyak 85 anak yatim terlibat dalam aksi penghijauan dengan menanam 1.000 pohon di kawasan konservasi Gunung Kareumbi, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini tidak hanya bentuk kepedulian terhadap kelestarian hutan, tetapi juga menghadirkan pengalaman edukatif bagi anak-anak untuk mengenal pentingnya menjaga lingkungan sejak dini.

Mengusung tema Jejak Kasih Ayah, kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (21/11) tersebut merupakan kolaborasi lembaga kemanusiaan MyFundAction dengan Rumah Yatim. Aksi ini digelar sebagai bagian dari peringatan Hari Ayah Nasional sekaligus menyambut momentum Hari Pohon Sedunia.

Sebanyak 85 anak yatim binaan Rumah Yatim mengikuti kegiatan tersebut bersama para relawan, kolaborator, publik figur, termasuk Lina Budiarti.

Penanaman 1.000 pohon ini menjadi agenda utama dari rangkaian kegiatan selama dua hari, yakni Jumat (20/11) hingga Sabtu (21/11). Melalui program tersebut, penyelenggara berupaya menggabungkan kepedulian sosial dengan upaya pelestarian lingkungan.

Manajer Cabang MyFundAction Indonesia, Rimanda Putra, mengatakan bahwa kegiatan ini dirancang agar anak-anak yatim tidak hanya menerima manfaat dari program sosial, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan alam.

Menurutnya, kehadiran anak-anak dalam aksi penghijauan diharapkan dapat membangun rasa percaya diri, kepedulian sosial, serta kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan.

"Melalui program penanaman 1.000 pohon dalam momentum Hari Ayah Nasional ini, kami ingin menghadirkan lebih dari sekadar kegiatan penghijauan. Kehadiran anak-anak yatim dalam program ini menjadi bagian penting untuk memberikan mereka pengalaman, kebersamaan, dan kesempatan belajar secara langsung tentang pentingnya menjaga lingkungan," ujar Rimanda dalam keterangannya.

Rangkaian Kegiatan Diisi Doa Bersama dan Unjuk Bakat Sebelum melakukan penanaman pohon, para peserta mengikuti sejumlah kegiatan pembuka pada Jumat (20/11). Agenda hari pertama diisi dengan doa bersama untuk negeri dan panggung unjuk bakat yang memberikan ruang bagi anak-anak binaan Rumah Yatim untuk menampilkan kemampuan mereka di bidang seni.

Pada hari kedua, seluruh peserta mendapatkan pembekalan mengenai teknik penanaman pohon dan pentingnya menjaga ekosistem hutan melalui sesi eco-briefing yang dipandu tim lapangan.

Setelah mendapatkan pengarahan, anak-anak bersama para pendamping menuju titik penanaman di kawasan Gunung Kareumbi. Sebanyak 1.000 bibit dari tiga jenis pohon endemik ditanam secara berpasangan maupun berkelompok.

Setiap bibit juga diberikan penanda khusus yang mencantumkan nama anak dan kolaborator atau publik figur yang terlibat dalam penanamannya. Penanda tersebut menjadi dokumentasi keterlibatan peserta dalam upaya menjaga kelestarian kawasan hutan.

Gunung Kareumbi Punya Peran Penting dalam Ekosistem Pemilihan Gunung Kareumbi sebagai lokasi kegiatan bukan tanpa alasan. Kawasan konservasi di Kabupaten Sumedang tersebut memiliki fungsi ekologis penting, terutama dalam menjaga keanekaragaman hayati, melindungi habitat flora dan fauna, serta mendukung keberlanjutan sumber daya air.

Keberadaan kawasan hutan dengan tutupan vegetasi yang terjaga juga berperan dalam menyerap air hujan, mengurangi potensi erosi, dan menjaga keseimbangan lingkungan di sekitarnya.

Rimanda menjelaskan, penanaman tiga jenis pohon endemik di kawasan tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pelestarian keanekaragaman hayati.

"Gunung Kareumbi kami pilih karena peran ekologisnya sangat vital sebagai kawasan konservasi bagi perlindungan flora, fauna, dan serapan sumber daya air. Kami menanam 1.000 batang dari tiga jenis pohon endemik untuk menjaga keanekaragaman hayati di kawasan ini," katanya.

Ia menambahkan, pemberian penanda pada setiap bibit juga dimaksudkan agar anak-anak dan para kolaborator memiliki rekam jejak keterlibatan dalam kegiatan pelestarian hutan.

Menanam Pohon Sekaligus Menumbuhkan Kepedulian Lebih dari sekadar kegiatan penghijauan, program Jejak Kasih Ayah juga membawa pesan tentang pentingnya pendampingan dan perhatian terhadap anak-anak yatim.

Momentum Hari Ayah Nasional dimanfaatkan untuk menghadirkan suasana kebersamaan dan kehangatan melalui interaksi antara anak-anak, relawan, serta para pendamping. Kegiatan di alam terbuka ini sekaligus menjadi sarana pembelajaran di luar lingkungan sehari-hari.

MyFundAction berharap pengalaman menanam pohon dapat menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu dibangun sejak usia dini.

Rimanda menegaskan, kepedulian terhadap tumbuh kembang anak dan pelestarian alam merupakan dua hal yang dapat berjalan beriringan.

"Lewat kegiatan ini, kami ingin anak-anak merasakan perhatian dan kehangatan sosok pendamping pada momen Hari Ayah Nasional, sekaligus menumbuhkan kesadaran sejak dini bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab bersama. Apa yang mereka tanam hari ini menjadi bekal dan sumber kehidupan bagi generasi ke depan," pungkasnya.