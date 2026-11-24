JawaPos.com - Komisi VII DPR RI menyoroti tingginya porsi ekspor bahan baku baterai kendaraan listrik yang diproduksi PT Hailiang di Kabupaten Gresik. Dari total produksi perusahaan tersebut, sekitar 90 persen di antaranya justru dikirim ke luar negeri di tengah gencarnya program hilirisasi nasional.

Temuan tersebut mencuat saat rombongan Komisi VII DPR RI menggelar kunjungan kerja spesifik terkait penguatan hilirisasi dan pembangunan ekosistem kendaraan listrik nasional di Kantor Bupati Gresik, Senin (23/11).

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI, dr. Evita Nursanti, mengaku heran sekaligus memberikan perhatian serius terhadap kondisi tersebut karena pemerintah saat ini tengah mempercepat kemandirian industri kendaraan listrik di dalam negeri.

"Ini menjadi pertanyaan bagi kami. Sementara di dalam negeri sedang dilakukan hilirisasi kendaraan listrik nasional. Bahan baku utama yang diproduksi di sini ternyata 90 persen diekspor," ujar Evita dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Selasa (24/11).

Evita menegaskan, pemerintah tidak boleh semata-mata mengejar angka masuknya investasi, melainkan harus memastikan pemberian berbagai insentif, termasuk fasilitas perpajakan pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sebanding dengan nilai tambah bagi perekonomian domestik.

Menurutnya, rantai pasok industri harus memberi dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, pelibatan pelaku UMKM, hingga pemanfaatan produk di pasar dalam negeri.

"Jangan sampai bahan baku kita ekspor, kemudian diolah di luar negeri menjadi barang jadi dan masuk kembali ke Indonesia dengan harga lebih mahal. Ini yang perlu menjadi evaluasi," tegasnya.

Persoalan pemanfaatan produk hilirisasi dan evaluasi insentif KEK tersebut akan didalami lebih lanjut oleh Panitia Kerja (Panja) Ekosistem Kendaraan Listrik Nasional Komisi VII DPR RI bersama kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

Selain itu, Evita mendorong perusahaan berbasis teknologi tinggi di Gresik agar turut memperkuat pendidikan vokasi (vocational education) guna meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.

"Perusahaan harus ikut mendidik dan memberikan keahlian kepada tenaga kerja kita sesuai bidang usaha dan bidang pekerjaan masing-masing," imbuhnya.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, yang menyambut langsung kedatangan rombongan Komisi VII DPR RI menyatakan harapan agar kunjungan tersebut semakin mengokohkan iklim investasi di Kota Pudak.

Bupati yang akrab disapa Gus Yani itu memaparkan bahwa Gresik memiliki daya saing geografis karena berbatasan langsung dengan Surabaya, didukung pelabuhan laut dalam, kawasan industri terintegrasi, pasokan energi, serta ketersediaan air bersih.