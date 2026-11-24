JawaPos.com - Proses hukum dalam kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (FAM), Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten sudah naik dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho menyampaikan bahwa penyidik gabungan Ditreskrimum Polda Banten dan Polres Serang bersama tim Inafis serta Puslabfor Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap 19 orang saksi.

”Dari fakta-fakta hasil penyelidikan dan alat bukti yang telah diamankan, kami menemukan adanya dugaan peristiwa pidana terkait kealpaan atau kelalaian yang mengakibatkan kebakaran dan menimbulkan bahaya bagi orang lain, termasuk karyawan yang mengalami luka maupun meninggal dunia,” terang dia pada Selasa (24/11).

Zain mengungkapkan bahwa pihaknya juga sudah melakukan gelar perkara pada Senin (23/11). Hasilnya, penyidik menyimpulkan kasus tersebut bisa dinaikan dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Unsur kelalaian yang menyebabkan kebakaran kini tengah didalami oleh penyidik.

”Untuk dugaan kelalaiannya masih terus kami dalami, apakah berkaitan dengan aspek K3 atau faktor lainnya. Saat ini penyidik masih melakukan langkah-langkah penyidikan guna menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” ujarnya.

Dalam proses hukum tersebut, penyidik telah mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti, diantaranya denah gedung, SOP terkait keselamatan dan kesehatan kerja (K3), dokumen perizinan, absensi karyawan, empat unit DVR CCTV yang saat ini masih diperiksa Puslabfor.

Selain itu, sejumlah barang bukti lain sudah diamankan oleh penyidik. Yakni enam unit telepon genggam dalam kondisi terbakar dan rekaman video kebakaran yang diambil oleh masyarakat sesaat setelah kejadian. Zain memastikan, pihaknya akan bekerja maksimal.

”Kami berupaya semaksimal mungkin bersama seluruh tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi korban. Di sisi lain, proses penanganan perkara juga terus berjalan secara profesional dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang ditemukan di lapangan,” tegasnya.

Berdasar data dari Posko Antemortem Polda Banten, sejak 22-23 November 2026, polisi sudah menerima sebanyak 31 laporan masyarakat terkait anggota keluarga yang belum diketahui keberadaannya. Dari jumlah tersebut, tiga orang telah terkonfirmasi selamat dan kembali ke rumah, sehingga masih ada 28 orang hilang.