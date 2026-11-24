JawaPos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai membidik sejumlah agenda seni dan budaya lainnya untuk masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara (KEN) 2027. Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas promosi potensi pariwisata daerah di tingkat nasional.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menyampaikan, daerahnya memiliki sekitar 110 agenda atau event yang rutin diselenggarakan. Potensi tersebut dinilai bisa dikembangkan agar tidak hanya Festival Musik Tong-Tong yang mendapat pengakuan nasional.

“Harapannya ke depan, Karisma Event Nusantara ini bukan hanya Musik Tong-Tong. Kita berharap ada beberapa event lain yang kita miliki. Selama ini kita melaksanakan 110 event. Itu harapan kita agar ada event-event lain yang bisa masuk KEN tahun 2027,” kata Fauzi.

Menurut dia, setiap event memiliki peluang untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Sumenep. Terlebih, penyelenggaraan festival juga membuka ruang kolaborasi bagi pelaku seni dari berbagai daerah.

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Hal itu terlihat dalam Festival Musik Tong-Tong 2026 yang turut melibatkan penampil asal Bali. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa kegiatan seni dan budaya dapat menjadi ruang pertukaran kreativitas lintas daerah.

“Ini salah satu bagaimana seni dan budaya itu bisa ditampilkan di mana saja. Termasuk dari Bali pun juga bisa kita kasih ruang untuk tampil di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan Pelaksanaan Event Daerah Kementerian Pariwisata RI Eni Komiarti mengapresiasi konsistensi Pemkab Sumenep dalam menggelar Festival Musik Tong-Tong. Festival tersebut dinilai tidak sekadar menjadi pertunjukan seni, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Melalui penyelenggaraan ini, kita tidak hanya menyelenggarakan festival seni saja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja kreatif dan turut melibatkan banyak pelaku seni dan UMKM serta pekerja pariwisata yang terlibat,” ungkapnya.

Eni menjelaskan, Festival Musik Tong-Tong menjadi salah satu dari 125 event terpilih dalam KEN 2026. Dari jumlah tersebut, 11 event berasal dari Jawa Timur, termasuk festival kebanggaan masyarakat Sumenep.

Pihaknya berharap penyelenggaraan festival tersebut terus berlanjut dan semakin berkualitas sehingga mampu memperkuat promosi pariwisata Indonesia.