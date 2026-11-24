JawaPos.com - Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar Muhaemin Latif menyampaikan permohonan maaf kepada Zainal Arifin Mochtar atau Prof. Uceng atas pembatalan diskusi mahasiswa yang menghadirkan dirinya sebagai narasumber.

Permohonan maaf itu disampaikan karena Prof. Zainal memiliki ikatan historis dengan fakultas tersebut. Mendiang ayahnya, Dr. K.H. Mochtar Husein, merupakan mantan dosen FUF UIN Alauddin Makassar.

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar atas ketidaknyamanan yang timbul. Prof. Zainal adalah bagian dari keluarga besar FUF karena almarhum ayahanda beliau, Dr. K.H. Mochtar Husein, adalah dosen FUF UIN Alauddin Makassar," kata Muhaemin dalam siaran pers klarifikasi, dikutip Selasa (24/11).

Permohonan maaf tersebut disampaikan menyusul polemik pembatalan diskusi yang sedianya digelar Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) FUF bersama Akademi Republikan dan Social Movement Institute pada Sabtu (21/11). Diskusi itu menghadirkan Prof. Zainal sebagai narasumber.

Muhaemin menjelaskan keputusan terkait penggunaan fasilitas Lecture Theatre (LT) sepenuhnya diambil di tingkat fakultas. Ia menegaskan, keputusan tersebut tidak melibatkan Rektor UIN Alauddin Makassar.

Rektor disebut tidak mengetahui rencana kegiatan maupun memberikan arahan terkait pembatalan penggunaan tempat. Saat persoalan itu mencuat, rektor sedang menjalankan perjalanan dinas ke SOAS University of London untuk menghadiri pertemuan ilmiah.

"Keputusan Fakultas tersebut didasarkan pada pertimbangan administratif," ujar Muhaemin.

Ia menjelaskan, berdasarkan catatan persuratan fakultas, belum terdapat surat resmi dari panitia terkait peminjaman Lecture Theatre. Selain itu, jadwal diskusi dinilai berada di luar jam kerja kampus.

Fakultas menyebut jam kerja berlangsung Senin hingga Kamis pukul 07.30–16.00, sedangkan Jumat menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH). "Oleh karena itu, keputusan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan akademik," tegasnya.

Muhaemin juga mengakui komunikasi antara fakultas dan panitia belum berjalan dengan baik. Ia menegaskan, FUF tetap berkomitmen menjadi ruang terbuka bagi gagasan kritis dan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik.

Sebelumnya, Dema FUF UIN Alauddin Makassar mengecam keputusan fakultas yang tidak memberikan izin penggunaan Lecture Theatre untuk diskusi tersebut. Mahasiswa menilai keputusan itu sebagai bentuk pembatasan ruang intelektual yang semestinya tumbuh dan dijamin keberlangsungannya di lingkungan perguruan tinggi.

Dema juga menyayangkan tidak adanya penjelasan transparan mengenai alasan dan dasar pertimbangan keputusan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa kebebasan akademik merupakan prinsip fundamental kehidupan perguruan tinggi sebagaimana dijamin Pasal 8 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Mahasiswa turut menyoroti kontradiksi dalam kehidupan kampus. Mereka mempertanyakan kebijakan kampus yang menghadirkan institusi militer dalam momentum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), sementara diskusi yang menghadirkan seorang akademisi justru tidak memperoleh ruang.