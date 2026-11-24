JawaPos.com - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jawa Timur I mencatat lonjakan signifikan dalam operasi pemberantasan rokok ilegal sepanjang 2026. Hingga akhir Oktober 2026, petugas berhasil mengamankan sebanyak 366,21 juta batang rokok tanpa cukai sah.

Angka inimelonjak 43 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di 2025, petugas mengamankan 256,26 juta batang.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai pada Kanwil DJBC Jawa Timur I, Kunawi menegaskan, jajaran Bea Cukai di Jawa Timur terus konsisten memperketat pengawasan dari hulu ke hilir. Besarnya volume barang bukti bahkan membuat kapasitas tempat penyimpanan di kantor wilayah penuh sesak.

"Perlu saya sampaikan bahwa pihak cukai di Jawa Timur ini tetap konsisten dalam melakukan penindakan di bidang cukai. Jadi kalau teman-teman ke kantor wilayah, tentunya di sana itu gudangnya penuh hasil-hasil tangkapan rokok ilegal itu," ujar Kunawi pada Selasa (24/11).

Berdasarkan data rekapitulasi penindakan Kanwil DJBC Jatim I hingga akhir Oktober 2026, terdapat peningkatan tajam dari sisi frekuensi operasi maupun potensi penyelamatan keuangan negara.

Di sisi penindakan, tercatat meningkat 14 persen dari 1.847 kasus pada 2025 menjadi 2.097 kasus di 2026.

Perkiraan nilai barang yang disita menembus Rp 545,24 miliar atau naik 41 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

Potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp 316,29 miliar atau meningkat 38 persen secara tahunan.

Dari sisi jenis produk, peredaran rokok ilegal tersebut nyaris seluruhnya didominasi Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 98,60 persen atau setara 361.089.496 batang.

Kemudian disusul jenis lainnya sebesar 1,40 persen atau 5.119.644 batang, serta porsi sangat kecil pada Sigaret Kretek Tangan (SKT) sebanyak 1.968 batang.

Sementara berdasarkan kategori pelanggarannya, peredaran didominasi rokok polos atau tanpa dilekati pita cukai sebesar 98,72 persen atau setara 361.511.268 batang.

Kemudian diikuti pelanggaran lainnya sebesar 1,28 persen atau 4.687.840 batang, dan Salah Peruntukan (Saltuk) sebanyak 8.000 batang. Menghadapi tren kenaikan peredaran rokok ilegal tersebut, Kunawi mengklaim Bea Cukai Jatim I telah menyiapkan dua strategi utama guna mempersempit ruang gerak para pelaku.

Pertama, mengoptimalkan kinerja satuan tugas (satgas) khusus penindakan di bidang cukai untuk menyisir wilayah-wilayah yang menjadi basis produksi sekaligus jalur distribusi dan pemasaran.