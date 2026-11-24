JawaPos.com - Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar mengklarifikasi pelarangan dan pembatalan diskusi mahasiswa bersama akademisi hukum tata negara Prof. Zainal Arifin Mochtar atau Prof. Uceng sebagai bentuk pembatasan kebebasan akademik.

Pihak fakultas menyebut keputusan tidak memberikan izin penggunaan Lecture Theatre (LT) didasarkan pada pertimbangan administratif.

Klarifikasi tersebut disampaikan menyusul kecaman Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) FUF UIN Alauddin Makassar atas pembatalan diskusi yang sedianya digelar pada Sabtu (21/11). Forum tersebut diselenggarakan bersama Akademi Republikan dan Social Movement Institute dengan menghadirkan Prof. Zainal sebagai narasumber.

Dalam siaran persnya, pimpinan FUF menegaskan bahwa keputusan terkait penggunaan fasilitas Lecture Theatre sepenuhnya diambil di tingkat fakultas. Rektor UIN Alauddin Makassar disebut tidak mengetahui rencana kegiatan tersebut dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan.

Bahkan, saat persoalan itu mencuat, rektor sedang menjalankan perjalanan dinas ke SOAS University of London untuk menghadiri pertemuan ilmiah. Rektor baru mengetahui persoalan tersebut setelah kembali ke Indonesia melalui informasi yang beredar di media sosial.

"Karena itu, kami memohon agar kritik dan komentar tidak diarahkan kepada beliau," tulis keterangan resmi Dekan FUF Universitas UIN Alauddin Makassar Muhaemin Latif, dikutip Selasa (24/11).

Latif menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada dua pertimbangan administratif. Pertama, dalam catatan persuratan fakultas belum terdapat surat resmi dari panitia terkait peminjaman tempat Lecture Theatre.

Kedua, jadwal kegiatan dinilai berada di luar jam kerja kampus. Fakultas menyebut jam kerja berlangsung Senin hingga Kamis pukul 07.30–16.00, sedangkan Jumat menerapkan sistem bekerja dari rumah (WFH).

"Oleh karena itu, keputusan ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kebebasan akademik," tegasnya

Namun, Letif juga mengakui komunikasi dengan panitia belum berjalan dengan baik. Mereka menyampaikan permohonan maaf kepada Prof. Zainal atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat persoalan tersebut.

FUF menyebut Prof. Zainal merupakan bagian dari keluarga besar fakultas. Almarhum ayahanda Prof. Zainal, Dr. K.H. Mochtar Husein, diketahui pernah menjadi dosen di FUF UIN Alauddin Makassar.

"FUF UIN Alauddin Makassar berkomitmen menjadi ruang terbuka bagi gagasan kritis dan menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik," pungkasnya.

Sebelumnya, Dema FUF UIN Alauddin Makassar mengecam keputusan fakultas yang tidak memberikan izin penggunaan Lecture Theatre untuk kegiatan diskusi tersebut. Mahasiswa menilai keputusan itu sebagai bentuk pembatasan ruang intelektual yang seharusnya dijamin keberlangsungannya di lingkungan perguruan tinggi.

Dema juga menyayangkan belum adanya penjelasan transparan mengenai alasan dan dasar pertimbangan pembatalan penggunaan fasilitas kampus saat kecaman mereka disampaikan.

Mahasiswa mengingatkan bahwa kebebasan akademik merupakan prinsip fundamental kehidupan perguruan tinggi. Mereka merujuk Pasal 8 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menjamin kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Selain itu, Dema menyoroti kontradiksi dalam kehidupan kampus. Mereka mempertanyakan ketika kampus menghadirkan institusi militer dalam momentum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), tetapi diskusi yang menghadirkan akademisi justru tidak memperoleh ruang.

Dema menegaskan, menghadirkan Prof. Zainal dalam forum diskusi merupakan bagian dari upaya mahasiswa membaca persoalan bangsa, menguji argumentasi, dan mempertemukan berbagai perspektif.