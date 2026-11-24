JawaPos.com - Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jatim, Nurudin Hidayat mengungkapkan rencana unjuk rasa serikat pekerja di wilayah setempat pada Rabu (25/11).

Ia mengungkapkan setidaknya 17.295 buruh dari berbagai konfederasi dan federasi yang tergabung dalam GASPER Jatim bakal menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan, Surabaya.

Mereka bakal menyuarakan desakan agar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2027 sesuai aspirasi pekerja.

"Dalam keputusan rapat GASPER Jatim, para buruh menyepakati untuk menggelar aksi unjuk rasa secara total pada 25 November. Kantor Gubernur Jatim menjadi titik utama penyampaian tuntutan," ujar Nurudin pada Selasa (24/11).

Berdasarkan hasil pemetaan rapat koordinasi, lanjut Nurudin, gelombang massa aksi di kawasan Jalan Pahlawan Surabaya besok berasal dari puluhan elemen serikat pekerja, dengan komposisi terbesar meliputi SP LEM SPSI dan FSPMI KSPI masing-masing mengerahkan 3.000 orang.

Kemudian SP KEP SPSI mengerahkan 2.500 orang, RTMM SPSI 1.500 orang, KAHUT SPSI 1.500 orang, KAHUTINDO 1.000 orang, Sarbumusi 1.000 orang, FSP KEP KSPI 1.000 orang, KSBSI 750 orang, serta SPN 750 orang.

Nurudin menegaskan, aksi besar-besaran ini merupakan kelanjutan dari kekecewaan pekerja atas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur 2027 yang telah ditetapkan sebesar Rp 2,73 juta.

Kini, GASPER Jatim mengalihkan fokus tekanan pada penetapan upah di 38 kabupaten/kota melalui dua tuntutan utama.

Pertama, buruh mendesak penetapan UMK Jawa Timur 2027 dengan mengacu pada ketentuan yang mereka cantumkan dalam hasil rapat, terutama agar daerah yang nilai UMK-nya masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menetapkan upah sekurang-kurangnya sebesar KHL kabupaten/kota tahun 2026.

Sementara bagi daerah yang UMK-nya sudah melampaui KHL, buruh meminta penghitungan kenaikan menggunakan indeks tertentu (alfa) minimal 1,00.

Kedua, buruh mendesak agar penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027 tidak mengurangi jumlah sektor maupun subsektor yang telah direkomendasikan bupati dan wali kota.

Mereka juga meminta besaran UMSK tidak dipangkas dari rekomendasi daerah atau ditetapkan sekurang-kurangnya 5 persen lebih tinggi dibandingkan UMK 2027 di masing-masing kabupaten/kota.