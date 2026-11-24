JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus mengoptimalkan potensi budaya lokal sebagai daya tarik pariwisata. Salah satunya melalui Festival Musik Tongtong yang kembali menjadi agenda unggulan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Sumenep ke-757.

Kesenian perkusi khas Madura tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sarana memperkenalkan identitas budaya Sumenep kepada khalayak luas. Festival ini sekaligus diharapkan mampu mendongkrak kunjungan wisatawan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Terlebih, Festival Musik Tongtong telah masuk dalam Karisma Event Nusantara (KEN), program nasional yang mendorong promosi event unggulan daerah. Pengakuan tersebut menjadi peluang bagi Sumenep untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata hingga tingkat nasional.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan, peringatan hari jadi daerah harus menjadi momentum untuk memperkuat kebudayaan sekaligus memperkenalkan potensi daerah. Karena itu, kegiatan budaya perlu dikembangkan agar memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

"Musik Tongtong merupakan salah satu kekuatan budaya Sumenep yang harus terus kita jaga dan kembangkan. Event ini bukan hanya hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata dan identitas daerah," katanya.

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Selain Festival Musik Tongtong, peringatan Hari Jadi Sumenep ke-757 juga diisi dengan sejumlah agenda yang mengangkat sejarah dan tradisi daerah. Di antaranya Haul Raja-Raja Sumenep serta prosesi Arya Wiraraja.

Ketiga kegiatan tersebut menghadirkan karakter berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga warisan budaya dan memperkuat identitas daerah. Festival Tongtong menampilkan kemeriahan seni musik tradisional, sedangkan haul dan prosesi Arya Wiraraja menjadi ruang untuk mengenang sejarah perjalanan Sumenep.

Menurut Fauzi, keberhasilan kegiatan budaya tidak cukup diukur dari jumlah pengunjung selama acara berlangsung. Lebih dari itu, kegiatan tersebut harus mampu menumbuhkan kebanggaan masyarakat terhadap warisan leluhur sekaligus memberikan dampak ekonomi.

"Harapan kami, kegiatan budaya seperti ini terus mendapat dukungan masyarakat. Selain menjaga warisan leluhur, kita ingin semakin banyak orang mengenal Sumenep melalui kekayaan seni, sejarah, dan tradisinya," jelasnya.