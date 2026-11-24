JawaPos.com - Keluarga Dea Puspita, 23, karyawan PT Fonusa Agung Mulia (FAM) yang diduga menjadi korban kebakaran pabrik permen di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, masih menanti kepastian nasib putri mereka. Dea seharusnya melangsungkan pernikahan pada 3 Januari 2027, tetapi hingga kini keberadaannya belum diketahui.

Ayah Dea, Mahpudin, mengatakan persiapan pernikahan putrinya sudah berjalan sekitar 40 persen. Undangan telah dicetak, sementara keluarga juga sudah membayar uang muka untuk penyewaan tenda.

"Kalau persiapan kita, undangan udah dicetak, udah siap tinggal pelaksanaan. Kira-kira hampir baru 40 persen. Di mana tenda udah kasih DP, terus buat jadwal sudah ditetapkan di 3 Januari 2027," kata Mahpudin saat ditemui di kediamannya di Solear, Kabupaten Tangerang, Senin (23/11), dilansir dari Antara.

Keluarga yang tinggal di Kampung Cibogo, Solear, masih menunggu informasi dari kepolisian terkait proses pencarian dan identifikasi korban melalui tes DNA. "Sampai saat ini kami masih menunggu informasi dari polisi, karena putri saya belum ditemukan," ujarnya.

Mahpudin menuturkan, keluarga pertama kali mendapat kabar kebakaran menjelang waktu magrib pada Sabtu (21/11). Informasi itu disampaikan calon suami Dea melalui sambungan telepon. Saat itu, calon suaminya mengaku sudah berusaha mencari Dea, tetapi belum mendapatkan kabar.

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Mahpudin bersama istrinya kemudian mendatangi lokasi kebakaran untuk memastikan kondisi putrinya. Namun, hingga menjelang keesokan harinya, nama Dea belum tercantum dalam daftar korban yang ditemukan.

"Anak saya berangkat kerja pada Sabtu untuk masuk sift dua sekitar pukul 12.00 WIB dengan berpamitan singkat," ucapnya.

Dea merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Dia sudah sekitar tiga tahun bekerja di pabrik permen tersebut. Dua bulan sebelum kejadian, kontrak kerjanya baru diperpanjang selama satu tahun.

Di mata keluarga, Dea dikenal sebagai sosok pendiam dan penyayang. Dia juga sangat menyayangi kucing peliharaannya yang diberi nama Cemoi.

"Orangnya dikenal pendiam dan sangat menyayangi kucing peliharaannya yang diberi nama Cemoi, bahkan menyisihkan jatah bulanan Rp 100.000 untuk pakan serta sempat membawa kucingnya berobat ke dokter hewan selama tiga hari," paparnya.

Sambil menunggu hasil tes DNA yang diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua pekan, keluarga telah berkonsultasi dengan pemuka agama setempat. Mereka juga menggelar salat gaib dan tahlilan hingga tujuh hari.

Mahpudin berharap proses identifikasi segera memberikan kepastian kepada keluarga. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui keberadaan putrinya dan memiliki tempat untuk memakamkan serta berziarah.

"Saya berharap apa pun bentuk bagian tubuh korban yang nantinya teridentifikasi dapat segera diserahkan agar keluarga memiliki kepastian tempat pemakaman dan berziarah, seperti di TPU Seda," katanya.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang menyebut terdapat tiga warga daerah tersebut yang diduga menjadi korban meninggal dunia dalam kebakaran pabrik FAM.

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Kepala BPBD Kabupaten Tangerang Achmad Taufik mengatakan, tiga warga tersebut adalah Dea Puspita, warga Kampung Cibogo, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Solear.

Dua lainnya yakni Putri Firdaningsih, warga Perumahan Taman Adiyasa, Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, serta Romdonah, warga Kampung Pabuaran, Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti.

"Informasi yang kami dapat, ada tiga orang warga Kecamatan Solear dan Jayanti yang menjadi korban jiwa dalam insiden itu. Ketiga korban jiwa ini merupakan karyawan pabrik tersebut, dan saat kejadian korban diduga sedang bekerja," ujar Taufik.

Meski diduga menjadi korban meninggal dunia, hingga kini ketiganya belum ditemukan. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian di lokasi kebakaran.