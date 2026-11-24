JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), guna mengantisipasi potensi banjir Sumatera jelang puncak musim hujan di Provinsi Sumatera Barat.

Langkah mitigasi ini diambil setelah peringatan dini cuaca mencatat 139 kecamatan berstatus rawan bencana hidrometeorologi hingga akhir November 2026.

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi menuturkan, rencana penerapan OMC di Sumatera Barat diarahkan untuk mengurangi intensitas hujan maupun menggeser awan hujan ke titik yang lebih aman.

Pola serupa sebelumnya telah dijalankan BNPB di wilayah Aceh dan Sumatera Utara, juga untuk mengantisipasi banjir.

Pengerahan tim modifikasi cuaca ke lapangan tinggal menunggu surat pengajuan resmi dari Gubernur Sumatera Barat yang saat ini sedang disiapkan oleh BPBD setempat.

"Kesiapsiagaan adalah kunci utama dalam meminimalkan risiko korban jiwa dan kerugian materiil," ujarnya.

Ratusan Kecamatan Berstatus Siaga dan Waspada Ancaman cuaca ekstrem di Sumatera Barat tergolong tinggi menjelang puncak musim hujan.

Merujuk data BNPB periode 9 hingga 23 November 2026, banjir telah menerjang 8 kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Dampak bencana itu menyasar 1.630 Kepala Keluarga (KK) atau 2.189 jiwa, memaksa 86 warga mengungsi, serta menyebabkan 2 orang meninggal atau hilang di Solok.

Selain itu, tercatat 1.376 unit rumah, 3 jembatan, dan 20 akses jalan mengalami kerusakan.

Meski genangan banjir dilaporkan telah surut per 23 November, ancaman susulan masih membayangi.

Peringatan dini cuaca untuk periode 23–26 November 2026 memetakan 10 kecamatan berstatus Siaga di 6 kabupaten/kota serta 129 kecamatan berstatus Waspada.

Beberapa daerah yang menjadi sorotan utama peningkatan kewaspadaan meliputi Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Solok.

Pemerintah daerah diminta segera memperbarui peta risiko, menyiapkan skema relokasi dini, serta mendekatkan peralatan darurat ke titik rawan.

Kristomei mengingatkan seluruh jajaran agar tidak lengah terhadap potensi banjir, banjir bandang, tanah longsor, hingga ancaman bencana geologi.

Kewaspadaan tinggi mutlak diperlukan agar dampak fatal pada tahun sebelumnya tidak kembali terulang.

"Belajar dari kejadian banjir dan longsor tahun 2025 yang mengakibatkan 337 jiwa meninggal dan hilang serta lebih dari 12.700 rumah rusak di Sumatera Barat, kita tidak boleh lengah," tegas Kristomei.

BNPB mendorong penerapan prinsip kerja KRIS (Kolaborasi, Responsif, Integratif, dan Sinkronisasi) di seluruh lini pemerintahan.

"Melalui prinsip kerja KRIS, kita pastikan seluruh rantai komando, mulai dari tingkat provinsi hingga ke nagari dan desa, berada dalam status siaga penuh dan mampu merespons secara cepat pada masa golden time saat terjadi kedaruratan," tegas Kristomei.

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Bersihkan Sungai hingga Pantau Gunung Api Selain kesiapan personel, pemerintah daerah diinstruksikan aktif memantau pembaruan cuaca dari BMKG serta membersihkan daerah aliran sungai (DAS).

Pengawasan ekstra juga diarahkan pada aktivitas gunung api, termasuk Gunung Kerinci dan Gunung Marapi yang kini berstatus Waspada, serta memastikan jalur evakuasi berfungsi optimal.

Upaya mitigasi ini turut melibatkan kajian akademisi dari Universitas Negeri Padang (UNP), Basarnas, dan BMKG.