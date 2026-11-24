JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan potensi hujan ringan semakin merata di sebagian besar wilayah Jawa Timur sejak pagi hingga malam hari, Selasa (24/11). Beberapa daerah bahkan berpotensi dilanda hujan deras disertai petir.

Meski potensi hujan kian merata, suhu udara maksimum di dataran rendah, terutama di wilayah Surabaya Raya terpantau masih menyengat menyentuh 36 derajat Celsius.

Berdasarkan data BMKG Juanda, hujan diserta petir berpotensi terjadi di Kediri dan Jombang. Sementara Madiun diprediksi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Adapun potensi hujan ringan diprakirakan merata menjangkau sebagian besar wilayah Jatim, meliputi Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, dan Kota Blitar.

Kemudian Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

Di tengah meluasnya potensi hujan, hawa terik masih terasa di sejumlah kawasan dataran rendah Jatim. Suhu udara tertinggi hari ini mencapai 36 derajat Celsius di Sidoarjo dan Kota Mojokerto.

Beberapa daerah lain yang juga mencatatkan suhu udara tinggi meliputi Surabaya dan Situbondo yang mencapai 35 derajat Celsius. Adapun di Jombang, Mojokerto, Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo, suhu puncak berada di angka 34 derajat Celsius.