JawaPos.com - Elemen pemerintah terus mengedepankan semangat memperjuangkan Pasal 33 UUD 1945. Amaanat dari pasal itu bukan lagi soal tafsir, melainkan keberanian dalam implementasi.

Untuk itu, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan masyarakat bahwa jangan sampai kekayaan alam Indonesia memperkaya negara lain dari praktik-praktik mafia seperti transfer pricing dan under invoicing.

“Kekayaan alam Indonesia membuat dua negara jadi terkaya di dunia. Dulu Hindia Belanda melalui VOC mengangkut rempah-rempah, sekarang ada negara kecil jadi sangat makmur karena kekayaan SDA dari Indonesia melalui transfer pricing dan under invoicing,” ujar Tamsil kepada media pada Senin (23/11).

Pendapat serupa juga dikemukakan Tamsil dalam pidato kunci Focus Group Discussion (FGD) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) pada Jumat (20/11). FGD itu bertajuk “Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi” di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU).

Dia mengingatkan bahwa Pasal 33 lahir dari luka sejarah. Kekayaan nusantara, termasuk tembakau Deli dan karet Sumatera Timur, pernah diangkut keluar selama berabad-abad sebagai komoditas dagang internasional.

Sementara itu, rakyat yang menanamnya tetap miskin di kampung sendiri. Dari luka itulah Bung Hatta merumuskan perekonomian sebagai usaha bersama, usaha kolektif yang dikelola secara kekeluargaan.

Menurut Tamsil, luka itu belum sepenuhnya sembuh. Contonya di Kabupaten Batu Bara yang menjadi cermin paradoks kekayaan alam Indonesia. Di sana berdiri Inalum dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Dua kebanggaan industri nasional, tetapi satu dari sepuluh warganya masih hidup dalam kemiskinan.

“Ini yang sedang dikoreksi oleh Presiden. Ada Satgas PKH yang mengambil alih jutaan hektare lahan dan kawasan hutan untuk dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat,” katanya.

Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR itu mengajak masyarakat mendukung implementasi Pasal 33 termasuk upaya negara untuk tidak berhenti pada kata “dikuasai”, tetapi berlanjut pada “dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

“Ukuran keberhasilan atas penguasaan bukan dari volume sumber daya alam yang digali dari perut bumi, tetapi berapa banyak yang kembali kepada rakyat dan masyarakat setempat,” tegas Tamsil.

Dia menyebut program prioritas pemerintah sebagai wujud pengembalian manfaat kekayaan sumber daya alam kepada rakyat, antara lain renovasi sekolah dan Puskesmas, rumah bersubsidi, Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, hingga Kampung Nelayan Merah Putih.