JawaPos.com - Penyebab kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, diduga dipicu korsleting listrik pada pendingin ruangan atau air conditioner (AC) di bagian atas bangunan.

Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kota Serang Jajuli mengatakan, penyebab pasti kebakaran masih menjadi ranah kepolisian. Namun, informasi sementara dari saksi mengarah pada korsleting listrik di bagian AC.

"Kalau itu dari kepolisian. Untuk sementara dari saksi itu dari korsleting listrik AC," kata Jajuli saat ditemui di lokasi kejadian, Senin (23/11).

Selain dugaan sumber api, Jajuli mengungkapkan bahwa sejumlah kondisi yang diduga menyulitkan proses penyelamatan pekerja saat kebakaran terjadi juga membuat banyak korban berjatuhan.

Salah satunya lift di gedung tersebut sedang mengalami kendala. Padahal, sebagian besar korban ditemukan di lantai dua bangunan. Sementara akses evakuasi yang tersedia terdiri atas satu tangga darurat dan satu lift.

"Kalau untuk tangga darurat satu dengan lift satu. Tangga darurat ada di pojok samping, paling samping sebelah kanan," jelasnya.