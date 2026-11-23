JawaPos.com - Sebanyak 54 pekerja tercatat dalam daftar korban kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Dari jumlah tersebut, 24 orang dinyatakan selamat, sedangkan 30 lainnya masih berstatus dalam pencarian (DP).

Data yang bersumber dari bagian HRD PT Fonusa Agung Mulia tersebut diperbarui hingga Senin (23/11) pukul 13.00 WIB. Dari 24 pekerja yang selamat, empat orang tercatat mendapatkan perawatan di rumah sakit dan klinik, sementara 20 lainnya dinyatakan selamat.

Adapun dari 30 orang yang berstatus dalam pencatatan, tim gabungan SAR, BPBD, damkar, dan kepolisian telah menemukan 26 kantong jenazah untuk diidentifikasi.

Berikut daftar lengkap identitas 54 pekerja beserta statusnya:

Daftar 24 pekerja selamat

1. Sahrul – Selamat

2. Sahrul Junaedi – Selamat

3. Mulkhat – Selamat

4. Intan – Selamat

5. Todi Saputra – Selamat

6. Juli – Selamat

7. Septi Hadi – Selamat

8. Siti Nafsiah – Selamat

9. Fiqih Hasan – Selamat

10. Feri Rama Suhandi – RS Hermina

11. Siti Patiha – Selamat

12. Erlangga – Selamat

13. Muhamad Sahrul – Selamat

14. Anna Rizqia Aryanti – Selamat

15. Nizar Faiz – Selamat

16. Husen Hidayatulloh – Selamat

17. Dewi Murwani Astuti – Selamat

18. Ana Nurfitriana – Selamat

19. Husni Chotimah – RS Hermina

20. Gustiawan Ramadhan – Klinik Modern

21. Imam Syafi'i – Klinik Modern

22. Sandi Irawan – Selamat

23. Muhammad Aryadillah – Selamat

24. Muhammad Gilang Saputra – Selamat

Daftar 30 pekerja dalam pencarian (DP)

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