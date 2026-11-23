Nama 54 Korban Kebakaran Pabrik Permen di Cikande, 24 Selamat, 30 Belum Ditemukan
Kondisi pabrik permen yang terbakar di kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, Banten, Senin (23/11/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Sebanyak 54 pekerja tercatat dalam daftar korban kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Dari jumlah tersebut, 24 orang dinyatakan selamat, sedangkan 30 lainnya masih berstatus dalam pencarian (DP).
Data yang bersumber dari bagian HRD PT Fonusa Agung Mulia tersebut diperbarui hingga Senin (23/11) pukul 13.00 WIB. Dari 24 pekerja yang selamat, empat orang tercatat mendapatkan perawatan di rumah sakit dan klinik, sementara 20 lainnya dinyatakan selamat.
Adapun dari 30 orang yang berstatus dalam pencatatan, tim gabungan SAR, BPBD, damkar, dan kepolisian telah menemukan 26 kantong jenazah untuk diidentifikasi.
Berikut daftar lengkap identitas 54 pekerja beserta statusnya:
Daftar 24 pekerja selamat
1. Sahrul – Selamat
2. Sahrul Junaedi – Selamat
3. Mulkhat – Selamat
4. Intan – Selamat
5. Todi Saputra – Selamat
6. Juli – Selamat
7. Septi Hadi – Selamat
8. Siti Nafsiah – Selamat
9. Fiqih Hasan – Selamat
10. Feri Rama Suhandi – RS Hermina
11. Siti Patiha – Selamat
12. Erlangga – Selamat
13. Muhamad Sahrul – Selamat
14. Anna Rizqia Aryanti – Selamat
15. Nizar Faiz – Selamat
16. Husen Hidayatulloh – Selamat
17. Dewi Murwani Astuti – Selamat
18. Ana Nurfitriana – Selamat
19. Husni Chotimah – RS Hermina
20. Gustiawan Ramadhan – Klinik Modern
21. Imam Syafi'i – Klinik Modern
22. Sandi Irawan – Selamat
23. Muhammad Aryadillah – Selamat
24. Muhammad Gilang Saputra – Selamat
Daftar 30 pekerja dalam pencarian (DP)
1. M Rafli
2. Suherni
3. Karni
4. Mursid
5. Muhamad Marupin
6. Renaldi Saputra
7. Moh Arifin
8. Siti Sulasti
9. Romdonah
10. Rusman Fauzan
11. Lukmanul Nuhakim
12. Dea Puspita
13. Masnah
14. Mursiti
15. Eni Sumarni
16. Tasrinah
17. Ina Hermawati
18. Mayinah
19. Nurhasanah
20. Desti Rahmawati
21. Erni Suryani
22. Yani Maryani
23. Vina Febrianti
24. Sela Arliani
25. Putri Firdaningsih
26. Sunayah
27. Umarullah
28. Muhamad Tafrihan
29. Didin Tajudin
30. Kartinah
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