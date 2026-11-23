JawaPos.com - Kebakaran pabrik permen di Cikande, Kabupaten Serang, membuat harapan seorang istri akan perubahan status karyawan suaminya terkatung-katung.

Sang suami, karyawan kontrak yang dijanjikan untuk menjadi karyawan tetap di pabrik milik PT Fonusa Agung Mulia itu menjadi salah satu korban hilang dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Sang istri yang identitasnya tidak disebutkan itu mengungkapkan, kontrak suaminya yang bekerja sebagai operator mesin di pabrik permen itu sebenarnya akan berakhir setelah Lebaran.

Suaminya sempat bercerita bahwa seorang manajer di perusahaan menjanjikan perubahan status kepegawaiannya agar tidak lagi khawatir terkena pemutusan kontrak.

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"Katanya, 'Nanti kamu saya angkat jadi karyawan tetap ya. Biar kamu nggak takut lagi di-off. Kamu kerja aja yang benar'," tuturnya dengan suara parau saat bertemu dengan CEO PT Fonusa Agung Mulia Steven, Senin (23/11).

Janji tersebut membuat suaminya sangat senang. Terlebih, suaminya bekerja sebagai operator mesin dan sebagian besar pekerja lain dengan posisi serupa disebut sudah berstatus karyawan tetap.

"Katanya soalnya kamu operator mesin. Semua yang lain sudah kartap soalnya," ujarnya.

Namun, kebakaran pabrik permen di Cikande membuat harapan tersebut kini menggantung.

Ia mengaku belum mendapat kabar lebih lanjut mengenai kepastian status pekerjaan suaminya setelah peristiwa tersebut.

Sementara itu, pihak manajerial PT Fonusa Agung Mulia berjanji akan menindaklanjuti janji yang sempat diucapkan tersebut.