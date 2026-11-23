JawaPos.com - Keluarga korban meninggal kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, akan menerima asuransi kerja sebesar Rp 253,9 juta dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Serang Cikande Muhammad Kautsar Abid mengatakan, seluruh karyawan PT Fonusa Agung Mulia telah terdaftar dalam lima program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Dengan demikian, para pekerja yang menjadi korban kebakaran berhak mendapatkan manfaat sesuai ketentuan program yang diikuti.

"Untuk santunan yang akan diberikan kepada ahli waris, minimal dikali 48 kali upah yang dilaporkan adalah Rp 253.945.008. Itu untuk pekerja yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja," kata Abid saat bertemu keluarga korban di pabrik PT Fonusa Agung Mulia, Senin (23/11).

Selain santunan kematian akibat kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga menyiapkan manfaat beasiswa pendidikan bagi maksimal dua anak dari masing-masing pekerja yang meninggal dunia.

Total manfaat beasiswa yang dapat diberikan mencapai Rp 174 jut, mencakup jenjang pendidikan mulai TK, SD, SMP, hingga SMA.

Abid menjelaskan, besaran santunan dihitung berdasarkan 48 kali upah yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam kasus pekerja PT Fonusa Agung Mulia, perhitungan menggunakan upah yang dilaporkan sekitar Rp 5,29 juta, termasuk kelompok upah paling rendah.

"Untuk karyawan Fonusa dengan upah paling minim, BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia akibat kejadian kemarin akan memberikan santunan kepada ahli waris sebesar Rp 253.945.008," jelasnya.

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Meski demikian, proses pencairan santunan masih menunggu penyelesaian identifikasi korban oleh tim Disaster Victim Identification (DVI).

BPJS Ketenagakerjaan akan memproses klaim bagi korban yang identitasnya sudah terkonfirmasi.

Untuk mempercepat pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan juga mendirikan posko di sekitar PT Fonusa Agung Mulia.

Keluarga korban dapat mendatangi posko tersebut untuk memperoleh informasi mengenai hak ahli waris sekaligus mendapatkan pendampingan dalam melengkapi dokumen persyaratan klaim.

"Untuk yang sudah teridentifikasi, kami akan melakukan proses klaimnya. Kami juga secara proaktif mendirikan posko di PT Fonusa, tepatnya di sebelah perusahaan. Keluarga yang ingin bertanya mengenai ahli waris dan lainnya, kami siap memberikan keterangan serta membantu melengkapi berkas dokumen," pungkas Abid.