JawaPos.com - CEO PT Fonusa Agung Mulia Steven Erwin Wijaya menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban kebakaran pabrik permen di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten.

Hal itu ia sampaikan saat menemui keluarga para korban di lokasi kebakaran, Senin (21/11)

Steven mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para karyawan dan keluarga serta berjanji perusahaan akan mengupayakan penanganan terbaik bagi mereka.

"Perusahaan dan saya pribadi benar-benar mohon maaf atas musibah yang menimpa kita semua. Saya sangat-sangat prihatin buat seluruh karyawan dan keluarga," kata Steven di lokasi kebakaran, Senin (23/11).

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Ia menegaskan, karyawan merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan. Karena itu, perhatian terhadap kondisi pekerja dan keluarga menjadi prioritas perusahaan di tengah musibah tersebut.

Steven mengatakan, kehadirannya kembali ke pabrik secara khusus bertujuan menemui para karyawan dan keluarga korban.

Ia ingin memastikan keluarga mendapatkan informasi secara langsung mengenai langkah penanganan yang sedang dilakukan perusahaan.

"Seperti yang saya sampaikan kemarin, karyawan kami adalah bagian dari keluarga besar kami. Saya hadir kemarin tujuan utama saya adalah karyawan dan keluarga. Dan hari ini saya juga hadir kembali ke dalam pabrik, tujuan utama saya adalah karyawan dan keluarga," ucapnya.

Ia mengakui kebakaran tersebut menjadi masa sulit bagi seluruh pihak, termasuk perusahaan.

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Meski demikian, Steven memastikan perusahaan tetap berupaya memberikan perhatian kepada karyawan dan keluarga yang terdampak.

Dalam pertemuan tersebut, perusahaan juga menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan agar keluarga korban memperoleh penjelasan langsung mengenai hak-hak mereka.

Langkah itu diharapkan memberikan kepastian sekaligus menghindari kesimpangsiuran informasi.

"Ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan. Ini bagian dari kita sama-sama bekerja sama. Perusahaan bekerja keras saat ini, bekerja sama juga dengan BPJS untuk memberikan yang terbaik buat karyawan dan keluarga," tuturnya.

Steven berharap kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu memastikan kebutuhan dan hak para pekerja maupun keluarga korban terpenuhi di tengah proses penanganan pascakebakaran.