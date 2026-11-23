JawaPos.com - Sebanyak 57 keluarga korban kebakaran pabrik permen di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, bertemu dengan manajemen PT Fonusa Agung Mulia. Pertemuan itu dilakukan di tengah pencarian para korban yang masih berlangsung.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, tampak keluarga yang tiba dengan mata yang sembab. Sebagian tampak menunduk, sebagian lagi memandang dengan tatapan kosong.

Tak sedikit juga keluarga korban yang matanya sudah terlihat merah sambil beberapa kali mengusap air di ujung mata.

Di hadapan mereka, kini ada CEO PT Fonusa Agung Mulia Steven Wijaya dan jajaran pimpinan pabrik permen tersebut.

Steven saat ini menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga atas musibah kebakaran yang terjadi.

Bersama tim dari BPJS Ketenagakerjaan, ia memastikan hak-hak yang akan dipenuhi untuk para korban kebakaran ini.

Sebelumnya, sebanyak 25 korban kebakaran pabrik permen PT Ponnusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang, dilaporkan telah ditemukan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyebut jumlah korban tersebut sebagai angka yang sangat besar dan menjadi tragedi memilukan bagi dunia ketenagakerjaan.

"Yang pertama, tentu kita semua berduka atas tragedi ini yang terjadi di pabrik PT Ponnusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang. Tadi dilaporkan sudah korban 25 orang. Ini angka yang sangat-sangat besar," kata Yasierli kepada wartawan, Senin (23/11).

Ia menegaskan, keselamatan pekerja harus menjadi perhatian utama setiap perusahaan. Menurutnya, nyawa pekerja tidak bisa dinilai dengan materi apa pun karena mereka merupakan aset penting perusahaan.