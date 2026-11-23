JawaPos.com - Roy Sandi, 51, lemas dan sempat hilang kendali saat mengetahui api besar melalap Pabrik Permen kawasan Cikande, Serang, milik PT Fonusa Agung Mulia, Sabtu (21/11) lalu.

Ia berteriak parau meminta kepastian mengenai kondisi adik iparnya, Eni Sumarni, yang bekerja di pabrik tersebut pada bagian produksi dan hingga saat ini masih hilang. Eni bekerja di lantai dua gedung pabrik permen tersebut.

Semua berawal dari asap membumbung tinggi yang ia lihat dari rumahnya yang tak jauh dari pabrik, dan tak berapa lama diketahui berasal dari bangunan pabrik tempat Eni bekerja.

"Setelah ke sini, api sudah berkobar tinggi. Di situ, ya, saya hilang kendali itu lemas langsung," ujarnya kepada wartawan, Senin (23/11).

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Sekitar pukul 16.30 WIB, ia melihat sudah banyak orang berkumpul di depan pabrik. Namun, melihat api yang sudah membumbung tinggi, Roy tak bisa apa-apa.

"Hanya intinya mengharapkan, ya Allah, kalau memang toh ada jenazahnya, tolong selesaikan secepatnya," tegasnya.

Namun hingga kini, ia masih meminta kepastian tersebut ke pihak perusahaan. Belum ada tanda-tanda Eni ditemukan.

"Karena pihak tuntutan dari pihak korban, kapan, kapan, kapan? Ya kapan itu mungkin penyelesaiannya ini. Ya sampai saat ini pun masih belum selesai," ucapnya.

Ia mengaku sudah lelah dilempar ke sana ke mari untuk memberi keterangan terkait Eni. Kini, ia hanya bisa terduduk pasrah, menanti kepastian mengenai nasib adik iparnya.