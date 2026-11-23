JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta CEO PT Fonusa Agung Mulia mendatangi langsung rumah keluarga korban kebakaran pabrik permen di Kawasan Industri Pancatama, Cikande, Kabupaten Serang.

Langkah itu harus dilakukan agar perusahaan tidak hanya menemui keluarga korban di lokasi kejadian, tetapi juga memberikan perhatian secara langsung kepada keluarga yang ditinggalkan.

Menaker menyatakan, ia telah meminta penjelasan kepada pihak HR (SDM) perusahaan terkait penanganan para korban.

Ia juga meminta agar seluruh kebutuhan dan kondisi keluarga korban diperiksa satu per satu tanpa hanya menunggu laporan dari perusahaan.

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"Nanti kita koordinasi dengan dinas ya. Tadi saya cek juga dari HR perusahaan. Saya ingin memastikan semua dicek satu per satu ya, jadi tidak menunggu laporan," kata Yassierli usai meninjau kebakaran, Senin (24/11).

Dalam kesempatan itu, Menaker bahkan secara khusus menanyakan keberadaan CEO perusahaan yang dinilai perlu hadir langsung dalam penanganan tragedi tersebut.

"Kalau saya minta tadi mana CEO-nya, saya katakan. Mana CEO-nya di sini tadi, ya? 'CEO kami sudah bertemu dengan pihak korban.' Saya katakan, 'Bertemunya di sini atau datangi ke rumahnya?' Saya minta datangi ke rumahnya, ya," tegasnya.

Selain meminta perusahaan memberikan perhatian langsung kepada keluarga korban, Menaker menyebut dukungan juga akan diberikan melalui koordinasi dengan sejumlah pihak.