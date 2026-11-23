JawaPos.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengancam perusahaan dengan pidana penjara maksimal enam tahun, apabila terbukti lalai hingga menyebabkan kebakaran di Pabrik Permen kawasan Cikande, Serang, Banten.

Ancaman tersebut disampaikan menyusul kebakaran pabrik permen milik PT Fonusa Agung Mulia yang mengakibatkan hingga kini setidaknya 25 orang ditemukan meninggal dunia.

Dia memastikan, tim dari Kemenaker bersama pengawas dari Provinsi Banten akan melakukan investigasi terhadap kebakaran tersebut, bekerja sama dengan aparat kepolisian.

"Kita melihat lebih lanjut bagaimana tragedi ini bisa terjadi dan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terkait kepatuhan standar K3 dari PT Fonusa Agung Mulia," katanya kepada wartawan, Senin (23/11).

Ia mengatakan, ada sejumlah aspek yang akan diperiksa. Mulai dari pemetaan risiko kebakaran, mitigasi, kondisi mesin produksi, ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), hingga prosedur evakuasi dan kesiapan tim pembina K3 (P2K3).

Yassierli menegaskan, pihaknya akan mengawal proses hukum apabila hasil investigasi menemukan adanya kelalaian perusahaan.

"Dan kalau ditemukan memang ada kelalaian perusahaan, saya pasti akan mengawal secara hukum. Dan saya ingatkan, kita sudah memiliki undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang baru ya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, yang baru saja disahkan," tegasnya.

Ia menyebut, aturan dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan secara jelas mewajibkan perusahaan menerapkan standar K3.

Pelanggaran yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia atau mengalami cacat permanen dapat berujung pada sanksi pidana.

"Kalau seandainya ada kelalaian yang mengakibatkan ada pekerja yang meninggal ataupun cacat permanen, maka akan ada sanksi hukum sampai penjara maksimum 6 tahun," ungkapnya.

Yassierli berharap tragedi kebakaran tersebut menjadi peringatan bagi seluruh perusahaan agar tidak mengabaikan keselamatan pekerja.

Dia memastikan Kemnaker bersama pemerintah provinsi akan mengawal investigasi hingga tuntas.