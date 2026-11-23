JawaPos.com - Tangis keluarga korban kebakaran pabrik permen di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, tak terbendung. Dengan tersengguk-sengguk mereka menceritakan detik-detik mengetahui peristiwa naas yang terjadi Minggu (22/11).

Salah satunya Esih Sukaesih, kakak dari Eni Sumarni. Eni adalah salah satu korban kebakaran pabrik milik PT Fonusa Agung Mulia.

Esih tak kuasa menahan tangis ketika mengingat bagaimana dirinya mengetahui kabar kebakaran itu. Esih mengaku awalnya melihat kepulan asap dari kejauhan. Namun, saat itu dirinya tidak menyangka asap tersebut berasal dari kebakaran pabrik tempat adiknya bekerja.

"Saya itu lagi di sawah, ceritanya di rumah. Pas itu ngelihat gumpalan asap. Kata saya sama suami, 'Kok itu kayak kebakaran gitu, ya?'" tutur Esih dengan suara bergetar kepada wartawan, Senin (23/11).

Sang suami sempat menduga asap tersebut berasal dari aktivitas pembakaran biasa. Esih pun kemudian pulang ke rumah dan tidak langsung mengetahui bahwa kebakaran terjadi di tempat kerja adiknya.

Kecurigaan mulai muncul setelah Esih selesai mandi dan memeriksa telepon genggamnya. Ia melihat unggahan status yang menyebut PT Uniken di kawasan Modern Cikande mengalami kebakaran.

Esih dan suaminya sempat memastikan lokasi kejadian. Sebab, mereka belum mengetahui secara pasti keberadaan pabrik permen yang dimaksud. "Saya itu nanya lagi, nanya ulang ke yang bikin status itu. Ini di Modern apa di Pancatama? Katanya enggak tahu, kayaknya di Pancatama," kenangnya.

Namun, setelah mengingat bahwa Eni masuk kerja sekitar pukul 14.00 WIB, perasaan Esih mulai tidak tenang. Ia pun segera menghubungi keluarga untuk memastikan keberadaan adiknya.

"Saya sudah panik. Dia masuk jam dua, kan. Sudah saya hubungi keluarga, terus sudah ke sini," ujarnya sembari terisak.

Tangis Esih pecah ketika mengingat kondisi yang dilihatnya saat tiba di lokasi kejadian. Kobaran api disebutnya sangat besar hingga membuat keluarga semakin khawatir terhadap keselamatan Eni. "Ya Allah, apinya itu besar banget," ucapnya sambil menangis.

Ia tak bisa berkata banyak menceritakan kejadian berikutnya. Esih tak kuasa menahan air matanya. Apalagi melihat kedua anak Eni tiba di pabrik tersebut.

Duka Esih makin dalam mengingat karena ayah dua anak tersebut alias suami pertama korban pergi meninggalkan keluarganya. Ia merasa amat kasihan terhadap dua anak Eni.