JawaPos.com - Peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Gresik kini bertransformasi secara menyeluruh. Tak lagi sekadar menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, Posyandu diperluas menjadi ujung tombak pelayanan dasar masyarakat melalui penerapan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gresik Wongso Negoro menegaskan posisi Posyandu wajib diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah desa. Langkah ini dinilai bisa mendekatkan akses layanan pemerintah sekaligus memastikan seluruh persoalan warga terdata secara optimal.

"Posyandu harus menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan dan permasalahan mereka. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui kondisi warga secara langsung dan memastikan pelayanan dasar semakin merata hingga tingkat desa," ujar Wongso dikutip dari Radar Gresik (Jawa Pos Group), Senin (23/11).

Wongso memaparkan implementasi Posyandu 6 SPM memiliki landasan hukum yang kuat, mulai dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, hingga Peraturan Bupati (Perbup) Gresik Nomor 18 Tahun 2026.

Melalui enam pilar utama yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibum Linmas, serta bidang sosial, tugas kader Posyandu di lapangan turut menjangkau berbagai sektor kebutuhan dasar warga

Pada bidang pendidikan dan kesehatan, kader dituntut mendata anak usia sekolah beserta kebutuhan pendidikannya di samping layanan kesehatan rutin.

Di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kader bertugas mengidentifikasi kondisi sanitasi, ketersediaan air bersih, infrastruktur jalan lingkungan, hingga rumah tidak layak huni (RTLH).

Selanjutnya pada bidang Trantibum Linmas dan sosial, kader bertugas membantu pemantauan keamanan lingkungan serta mendata warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

"Posyandu bukan mengambil alih kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD). Peran kader lebih difokuskan pada pendataan, edukasi, identifikasi kebutuhan, serta menghubungkan masyarakat dengan instansi yang berwenang memberikan pelayanan teknis," tegas Wongso.

Sebagai bentuk dukungan nyata, DPRD Gresik berkomitmen mengawal implementasi program ini melalui fungsi legislasi, penganggaran sarana prasarana serta peningkatan kapasitas kader, hingga pengawasan di lapangan.

"Keberhasilan Posyandu 6 SPM tidak cukup hanya dengan membentuk kelembagaan. Diperlukan kader yang terlatih, data masyarakat yang akurat, integrasi program dalam perencanaan pembangunan desa, serta koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, kecamatan, Puskesmas, dan OPD," jelasnya.

Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Benjeng, Sudarmanto berharap, semangat pengabdian para kader di tingkat tapak juga diimbangi perhatian terhadap kesejahteraan mereka.