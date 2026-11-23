JawaPos.com - Kondisi terkini di kawasan Pabrik Permen daerah Cikande, Kabupaten Serang, Banten, masih terlihat asap tipis mengepul dari area depan pabrik milik PT Fonusa Agung Mulia tersebut.

Menurut salah satu sopir ambulans sekitar, bagian depan pabrik itu merupakan gudang penyimpanan produk. Tampak ribuan plastik bernuansa warna biru putih tercecer di bangunan yang gosong.

Sementara itu, asap masih mengepul di sisi para personel pemadam kebakaran tampak berada di tengah-tengah bagian gedung melakukan pendinginan.

"Semua ini dari gedung belakang sampai depan kebakar. Bagian produksi di belakang, depan ini gudangnya," kata salah satu spirit ambulans yang tak mau disebutkan namanya di lokasi, Senin (23/11).

Pantauan JawaPos.com di lokasi, hingga pukul 10.30 WIB, tampak tim SAR juga terus disiagakan untuk secara bergantian mencari korban yang masih belum ditemukan.

Terlihat garis polisi sudah membentang di sekeliling pabrik permen tersebut. Bau asam yang menyengat juga tercium dari jarak dekat. Polisi menjaga area tersebut agar tak bisa dimasuki pihak berkepentingan.

Sementara itu, tampak posko-posko pendataan korban juga sudah ada di area pabrik. Tampak keluarga datang untuk melaporkan keluarganya yang belum ditemukan karena kebakaran tersebut.

Sebelumnya, Tim SAR Gabungan terus memperbarui data korban kebakaran pabrik permen Cikande, Kabupaten Serang, Banten, setelah mengevakuasi 24 kantong jenazah pada hari kedua pencarian, Minggu (22/11).

Hingga Minggu (22/11) pukul 21.30 WIB, pendataan sementara di pabrik produk permen susu Milkita milik PT Fonusa Agung Mulia itu mencatat 63 orang terdampak, dengan 32 orang masih dalam pencarian.

Penyisiran sejak pagi hari difokuskan pada area bangunan terbakar seluas sekitar 2.000 meter persegi. Petugas membagi lokasi kejadian menjadi empat sektor untuk mengoptimalkan pencarian dan proses evakuasi.