JawaPos.com - Sebuah mobil Toyota Fortuner bernomor Polisi L 1237 ABJ menabrak kendaraan dump truk bernomor polisi T 9868 TB di Jalan Tol Pasuruan - Sidoarjo, tepatnya di KM 774/B Gempol, Kabupaten Pasuruan pada Minggu (22/11/2026) sore.

Insiden itu menyebabkan enam orang warga Surabaya meninggal dunia.

Kapolres Pasuruan, AKBP Irawan Setyono menjelaskan insiden itu kejadian itu bermula Fortuner melaju dari arah selatan menuju utara atau dari Pandaan ke Gempol.

Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan tersebut terlebih dahulu menabrak guardrail di sisi kiri jalan.

"Setelah menabrak guardrail, kendaraan Fortuner kemudian menabrak bagian belakang dump truck yang sedang berhenti di bahu jalan," ujarnya, Senin (23/11/2026).

Irawan mengungkapkan insiden itu diduga karena pengemudi kurang berhati-hati dan konsentrasi. Enam orang dinyatakan meninggal dalam kecelakaan tersebut.

"Korbannya ada enam orang, yang pertama sopir laki-laki dan lima korban lainnya adalah perempuan," katanya.

Berikut data korban meninggal dunia Pengemudi Toyota Fortuner bernomor polisi L-1237-ABJ

1.Nama: K F, Laki-laki, 59 th, islam, Alamat, Kota Surabaya. Meninggal dunia (MD).

Penumpang meninggal dunia :



1. P T U, Laki-laki, 59 th, islam, Alamat, kota Surabaya. Meninggal dunia

2. L P, wanita, umur : 40Th, alamat : Kota Surabaya, pekerjaan : Karyawan Swasta

3. Ng, wanita, umur : 60Th, kota Surabaya, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

4. R M, wanita, 37 TH kota Surabaya