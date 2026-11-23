JasaPos.com - Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo melarang seluruh personel Polri menggunakan rokok elektrik atau vape.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel pagi personel Polda Jambi di Lapangan Hitam Mapolda Jambi, Senin, apel pagi tersebut diikuti para Pejabat Utama (PJU) serta seluruh personel Polda Jambi.

Dalam arahannya, Kapolda mengingatkan setiap anggota agar senantiasa meluruskan niat dalam mengemban tugas pengabdian, mematuhi aturan yang berlaku, serta tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.

Kapolda juga menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan amanah yang harus dijaga dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang baik, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari dan saya mengingatkan seluruh personel untuk senantiasa menjaga integritas dan meluruskan niat dalam bertugas.

"Jangan pernah menyalahgunakan kewenangan ataupun mengkhianati kepercayaan masyarakat. Jadilah anggota Polri yang bertanggung jawab dan mampu memberikan pelayanan terbaik," tegas Irjen Pol Widodo.

Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa keberadaan Polri harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itu, seluruh personel diminta membangun komunikasi yang baik, hadir di tengah masyarakat, serta mau mendengarkan dan merespons setiap keluhan warga.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga memberikan penegasan terkait larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel Polda Jambi dan jajaran dan saya tegaskan kepada seluruh personel, mulai saat ini jangan ada lagi anggota yang menggunakan rokok elektrik.

"Ini menjadi perhatian dan harus dipatuhi oleh seluruh anggota tanpa terkecuali," ujarnya.

Selain itu, Kapolda mengingatkan seluruh personel untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan serta menjauhi berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak citra institusi Polri, di antaranya penyalahgunaan narkoba, perjudian online, maupun praktik pinjaman online yang dapat menimbulkan permasalahan bagi anggota.

"Saya minta seluruh personel menjaga diri dan keluarga dari hal-hal negatif. Jangan terlibat narkoba, judi online maupun pinjaman online yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, dan institusi. Laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab serta jadikan integritas sebagai prinsip dalam setiap pengabdian," kata Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo.