JawaPos.com - Penambahan armada kapal dinilai belum cukup untuk mengatasi tersendatnya layanan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang, Kabupaten Banyuwangi. Apalagi saat air laut surut ekstrem atau kondisi perairan memburuk, penambahan armada bukanlah solusi terbaik.

Karena itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI Samsudin mengusulkan perluasan dermaga serta pembangunan pemecah gelombang (breakwater). Pembangunan ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 triliun sebagai solusi jangka panjang lintas Ketapang–Gilimanuk.

Menurut Samsudin kesiapan infrastruktur pelabuhan menjadi faktor krusial agar pelayanan tetap berjalan optimal saat menghadapi dinamika alam di perairan. "Dengan breakwater, dermaga tidak lagi terpaku pada pasang surut gelombang," ujar Samsudin dikutip dari Radar Banyuwangi (Jawa Pos Group), Senin (23/11).

Samsudin menjelaskan cuaca dan pasang surut laut merupakan faktor alam yang sulit dihindari. Namun demikian, dampaknya terhadap aktivitas sandar kapal tetap dapat ditekan melalui penguatan infrastruktur.

"Karena kalau cuaca kita tidak bisa hindari. Tapi secara teknis kita bisa perluasan dermaga dan penambahan breakwater," katanya.

Meski mendesak sebagai solusi permanen bagi penumpang maupun distribusi logistik Jawa–Bali, pembangunan breakwater di Ketapang belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat karena terkendala besarnya estimasi dana sekitar Rp 1 triliun serta persaingan skala prioritas anggaran.

"Kami selalu mengusulkan. Tapi ada skala prioritas yang lain, sehingga itu (pembangunan breakwater di kawasan Pelabuhan Ketapang) dalam setiap tahunnya agak molor," ungkapnya.

Sambil menunggu dukungan pendanaan infrastruktur jangka panjang, Kemenhub mendorong langkah percepatan operasional menjelang angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) hingga Lebaran mendatang.

Langkah percepatan yang dimaksud di antaranya dengan mempercepat proses pelayanan kapal di dermaga dari yang sebelumnya sekitar satu jam menjadi 40 menit. Kemudian, kapal berikutnya harus sudah siap menggantikan saat kapal yang sedang beroperasi selesai melayani penumpang dan kendaraan.

Guna memastikan prosea tersebut berjalan lancar, ia menuntut kekompakan operator pelabuhan, petugas lapangan, hingga pengemudi kendaraan agar waktu tunggu antarkapal semakin singkat.