JawaPos.com - Rencana perjalanan masyarakat pada libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) menuju kawasan ujung timur Jawa Timur hingga Pulau Bali dipastikan bakal jauh lebih lancar. PT Jasa Marga menyiapkan pengoperasian secara fungsional ruas Tol Probolinggo-Situbondo-Banyuwangi (Prosiwangi) Paket 3. Tepatnya segmen Paiton–Besuki sepanjang 25,6 kilometer guna mengurai kepadatan jalur nasional Pantura Jatim.

Kehadiran ruas ini melengkapi pengoperasian segmen Gending–Paiton sepanjang 23,5 kilometer yang lebih dulu dibuka pada akhir September lalu.

”Jalur fungsional ini kami siapkan sebagai alternatif perjalanan bagi masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru. Dengan pilihan rute yang lebih beragam, kami berharap arus kendaraan dapat terbagi, terutama saat volume lalu lintas meningkat,” ujar Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono dikutip dari Radar Banyuwangi (Jawa Pos Group) pada Senin (23/11).

Kendati dibuka untuk membantu kelancaran arus mudik dan wisata, Jasa Marga mengingatkan pengendara agar mematuhi sejumlah aturan keselamatan di jalur fungsional. Ia juga mengingatkan jalur fungsional hanya dibuka pada jam-jam tertentu menyesuaikan kondisi lalu lintas dan faktor cuaca di lapangan.

Di sisi lain, pengendara wajib membatasi laju kendaraan maksimal 40 kilometer per jam. Meski dibuka fungsional, Jasa Marga telah menyiagakan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) fungsional di KM 888A dan KM 888B Tol Prosiwangi.

Rencana dibukanya tol fungdional segmen Paiton–Besuki disambut antusias para pelancong, salah satunya Haris (35), warga Singosari, Kabupaten Malang, yang berencana mudik ke Denpasar, Bali, pada 19 Desember mendatang.

Pengalaman melintas saat Lebaran 2026 membuktikan bahwa ruas tersebut mampu menghemat waktu tempuh cukup signifikan. Sebab Haris terhindar dari iring-iringan kendaraan berat di jalur Pantura Probolinggo–Situbondo.

"Kemarin, waktu Lebaran 2026, ruas itu sepertinya juga sudah dibuka operasional. Lumayan bisa mengurangi waktu tempuh 30–45 menit dalam kondisi mengemudi santai. Jalur Pantura biasanya ramai oleh kendaraan besar," tutur Haris.

Sementara itu, lonjakan minat perjalanan akhir tahun juga mulai terlihat di sektor perkeretaapian. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya mencatat lebih dari 7.400 tiket keberangkatan dari Stasiun Malang telah ludes dipesan untuk periode 22 Desember 2026 hingga 3 Januari 2027.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan angka tersebut setara 12,5 persen dari total kapasitas 58.800 tempat duduk yang disediakan, dengan puncak pemesanan sementara jatuh pada 27 Desember 2026 sebanyak 1.169 tiket.