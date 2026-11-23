JawaPos.com - Tim SAR Gabungan telah menemukan 24 kantong jenazah dari lokasi kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Di antara para korban, petugas menemukan dua individu dalam posisi saling berpelukan.

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan mengungkapkan bahwa sebanyak 24 kantong jenazah yang sudah dievakuasi bukan berarti berisi 24 individu. Bisa jadi ada lebih dari 24 individu dalam puluhan kantong jenazah tersebut. Karena itu, perlu proses identifikasi untuk memastikan korban yang sudah ditemukan.

”Bahkan, terdapat temuan korban yang ditemukan dalam posisi saling berpelukan. Oleh karena itu, tim DVI akan melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk memastikan jumlah individu di dalam setiap kantong jenazah sekaligus mengidentifikasi masing-masing korban melalui prosedur yang berlaku,” kata dia dikutip pada Senin (23/11).

Pendataan terhadap pekerja maupun keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya masih terus dikoordinasikan oleh Polda Banten. Sementara korban selamat belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam keadaan syo dan trauma.

”Dengan demikian, data jumlah korban yang sebenarnya masih dalam proses pencocokan dan pembaruan,” imbuhnya.

Hendra menyebut, Polda Banten juga sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, khususnya kepala Departemen Human Capital and Business Partner (HCBP), untuk mendukung proses pendataan karyawan serta penyampaian informasi kepada keluarga.

”Tim dari Mabes Polri juga telah turun, terdiri dari Pusat Laboratorium Forensik, Pusat Identifikasi, serta tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk melakukan proses identifikasi korban,” terang dia.

Bagi keluarga yang membutuhkan informasi dan ingin menyampaikan pengaduan terkait keberadaan anggota keluarganya, Polda Banten menyediakan layanan hotline pengaduan keluarga pada nomor 0851-3949-5373. Nomor tersebut dapat diakses oleh pihak keluarga setiap waktu.