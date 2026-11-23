JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakirakan suhu menyengat masih menyelimuti sejumlah daerah di Jatim pada Senin (23/11). Namun, potensi hujan ringan hingga sedang terpantau merata ke sebagian besar kabupaten/ kota.

Berdasarkan data resmi BMKG Juanda, suhu udara maksimum hari ini tercatat menyentuh angka 36 derajat Celsius dan terjadi di Sidoarjo.

Beberapa daerah lain juga mencatatkan suhu puncak yang cukup tinggi. Di Surabaya, Kota Mojokerto, dan Situbondo, suhu udara maksimum tercatat di angka 35 derajat Celsius.

Sementara itu, di Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Lamongan, Nganjuk, Kota Pasuruan, dan Sumenep, suhu maksimum terpantau berada di kisaran 34 derajat Celsius

Pertumbuhan awan hujan di Jatim hari ini terpantau mulai aktif sejak menjelang siang hingga malam hari. Hujan sedang berpotensi mengguyur Pamekasan pada siang hari.

Adapun hujan ringan diprakirakan mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Gresik, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Malang, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Tuban, dan Tulungagung.