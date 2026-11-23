JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini berupa potensi hujan ringan, sedang, hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang di berbagai kota besar di Indonesia pada Senin (23/11) ini.

Sebagaimana diberitakan Antara Senin (23/11), dikutip dari laman resmi BMKG di Jakarta, prakirawan Zen Putri menerangkan secara umum dinamika atmosfer menunjukkan potensi pembentukkan awan hujan ataupun perlambatan angin dan pertemuan angin di Selat Malaka, Laut Natuna Utara, Kalimantan Barat, Laut Arafuru dan Papua Selatan

Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sebagian besar wilayah tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya memprakirakan sejumlah kota berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat disertai petir dan angin kencang pada hari ini. Diantaranya Medan, Padang, Tanjung Pinang, Semarang, Surabaya, Tanjung Selor dan Merauke.

Namun begitu, sejumlah kota besar lainnya hanya akan mengalami hujan ringan, yaitu wilayah Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Denpasar, Mataram, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya

Adapun kota besar yang diprakirakan hanya akan mengalami kondisi berawan pada hari ini, yakni wilayah Ambon.

Pada kesempatan sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat pesisir Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mewaspadai potensi banjir rob dengan ketinggian pasang dua meter yang dipengaruhi gravitasi bulan pada 23 hingga 26 November 2026.

"Berdasarkan pantauan data, pasang surut dengan prediksi pasang di atas 1,7 meter dan pasang tertinggi mencapai 2 meter," kata Kepala Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Tri Widoarto di Mataram, Minggu.