JawaPos.com - Perkembangan korban kebakaran pabrik permen Cikande milik PT Fonusa Agung Mulia menyoroti temuan 24 kantong jenazah pada hari kedua pencarian, status 32 orang yang masih dicari, hingga estimasi waktu identifikasi forensik selama dua sampai tiga pekan.

Rangkuman korban kebakaran pabrik permen Cikande ini merujuk pada data operasional SAR dan tim forensik hingga Minggu (22/11/2026) malam, menyusul kebakaran yang bermula pada Sabtu (21/11/2026) sore.

Berikut tujuh fakta utama berdasarkan informasi resmi yang terhimpun.

1. 24 Kantong Jenazah Dievakuasi, Belum Tentu 24 Korban Meninggal

Tim SAR Gabungan mengevakuasi 24 kantong jenazah dari area bangunan pabrik produk permen susu Milkita yang terbakar pada Minggu (22/11). Namun, jumlah tersebut belum dapat dipastikan sebagai jumlah korban meninggal dunia.

Kantong jenazah yang ditemukan juga terdisi bagian-bagian tubuh (body part), sehingga kepastian jumlah individu dan identitas korban masih menunggu pemeriksaan tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri.

2. Mayoritas Temuan Berada di Lantai Dua Sektor A3

Penyisiran di area seluas sekitar 2.000 meter persegi dibagi menjadi empat sektor untuk mempercepat pencarian. Dari 24 kantong jenazah yang dievakuasi, 17 kantong ditemukan di lantai dua sektor A3.

Sementara itu, enam kantong jenazah lainnya berada di sektor A3 lantai dasar dan satu kantong ditemukan di sektor A2.

3. 32 Orang Masih Dicari dari 63 Orang Terdata

Pendataan sementara hingga Minggu (22/11) pukul 21.30 WIB mencatat 63 orang berkaitan dengan peristiwa kebakaran tersebut, hasil kroscek dan verifikasi bersama pihak perusahaan.

Dari total itu, 29 orang dinyatakan selamat, terdiri atas 24 orang terdata selamat dan 5 orang mengalami luka-luka untuk mendapat penanganan medis.

Dua orang lainnya masih belum terkonfirmasi keberadaannya, sedangkan puluhan lainnya masih dalam pencarian.

"Adapun 32 orang yang masih dalam pencarian," ujar Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad, Minggu (22/11) malam.

Baca Juga:6 Cara Menemukan Passion agar Lebih Mengenal Potensi Diri

4. Identifikasi Korban Diperkirakan Memakan Waktu 2–3 Minggu

Seluruh kantong jenazah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Banten pada Minggu (22/11). Tim forensik akan menggunakan metode ilmiah dengan mencocokkan sampel DNA karena kondisi jenazah tidak memungkinkan dikenali secara visual.

"Mengingat kondisi jenazah yang terdampak kebakaran tidak dapat dikenali secara visual, proses identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan ilmiah, termasuk pencocokan data DNA, sidik jari, serta metode identifikasi lainnya sesuai kondisi korban," ujar Kepala Bidang DVI Biro Kedokteran Kepolisian (Rodokpol) Pusdokkes Polri Kombes Pol Wahyu Hidayati Dwi Palupi, Minggu (22/11).

Baca Juga:Kapolri Mutasi Dua Kapolres dan Dua Pejabat Polda Kepri

Tahapan pemeriksaan mencakup evakuasi, pemeriksaan fisik, pengambilan sampel DNA, hingga analisis dan pencocokan data. Prosesnya diperkirakan memakan waktu dua hingga tiga minggu, bergantung pada kondisi jenazah dan uji DNA.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin, bekerja tanpa henti, agar korban dapat segera teridentifikasi dan dikembalikan kepada keluarganya," ungkapnya.

5. Posko Antemortem Dibuka di Depan Pabrik

Untuk mendukung pencocokan data korban, posko antemortem dibuka di depan PT Fonusa Agung Mulia, sedangkan posko postmortem berada di RS Bhayangkara Polda Banten. Keluarga maupun kerabat karyawan yang belum diketahui keberadaannya diminta segera datang melapor.

"Tim DVI mengimbau keluarga maupun kerabat karyawan yang belum diketahui keberadaannya agar segera mendatangi posko antemortem untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, termasuk data pribadi korban, ciri-ciri fisik, riwayat medis, serta sampel DNA keluarga. Informasi tersebut sangat penting untuk membantu proses pencocokan dan memastikan identitas korban secara akurat," terang Wahyu.

6. 568 Personel Terlibat dan Pencarian Dilanjutkan Senin Pagi

Sebanyak 568 personel dari berbagai unsur dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran dan pencarian korban di PT Fonusa Agung Mulia. Pencarian pada Minggu (22/11) dihentikan sementara pukul 17.49 WIB dengan mempertimbangkan keselamatan personel.

"Operasi SAR direncanakan kembali dilanjutkan pada Senin (23/11/2026) pukul 07.00 WIB dengan melanjutkan penyisiran di area yang belum terjangkau," terangnya.

7. 300 Orang Bekerja Saat Kebakaran

CEO PT Fonusa Agung Mulia, Steven Erwin Wijaya menuturkan, terdaoat sekitar 300 pegawai yang bekerja saat kebakaran terjadi pada Sabtu (21/11).

Ia pun meminta maaf dan memastikan akan bertanggung jawab atas insiden ini.