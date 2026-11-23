JawaPos.com - Jogja menjadi salah satu jujukan favorit ketika musim liburan. Periode vakansi terdekat tentunya saat Natal 2026 dan tahun baru 2027 mendatang.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada libur Nataru 2025/2026 jumlah wisatawan yang masuk mencapai 2.270.228 orang. Angka itu naik 50,4 persen ketimbang libur Nataru 2024/2025 di mana jumlah wisatawan mencapai 1.513.081 orang.

Jelang Nataru 2026/2027 ini, tingkat okupansi hotel di Jogja pun tinggi. Sayangnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Jogja menemukan belasan gedung masih belum memenuhi standar aman kebakaran. Temuan tersebut diperoleh dari hasil inspeksi rutin serta evaluasi kelayakan sistem keamanan bangunan yang dilakukan petugas di lapangan.

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Pos Group) Senin (23/11), Kepala Damkarmat Kota Jogja Taokhid mengatakan, dalam inspeksi yang dilakukan pada tahun ini pihaknya menyasar sebanyak 40 bangunan. Meliputi 17 hotel atau apartemen, 3 rumah sakit atau klinik, 7 pusat perbelanjaan, 5 perkantoran atau perbankan, 4 pabrik, 1 sekolah atau kampus, serta tiga objek destinasi wisata.



Aspek yang dinilai dalam inspeksi tersebut meliputi 23 komponen standar keamanan kebakaran termasuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG). Berdasarkan hasil inspeksi, 5 bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan teknis atau standar keselamatan, 21 gedung masuk kategori cukup memenuhi, dan 14 gedung masih kurang memenuhi.

Taokhid mengaku belum dapat menyampaikan secara rinci kategori gedung yang belum memenuhi standar keamanan kebakaran. Namun terhadap temuan tersebut, pihainya telah melakukan tindak lanjut dengan imbauan kepada pemilik gedung agar segera memenuhi sistem proteksi kebakaran.

Diakuinya, pemenuhan standar keselamatan memang membutuhkan upaya besar, baik dari sisi biaya, tenaga, maupun penyediaan peralatan. Namun ia berharap kondisi tersebut tidak menjadi halangan bagi pemilik gedung memenuhi sistem proteksi kebakaran demi keselamatan banyak orang.

“Inspeksi kami lakukan secara berkala dan beri edukasi bila ada kekurangan untuk tindaklanjuti rekomendasinya,” ujar Taokhid saat dikonfirmasi, Minggu (22/11/2026).

Mantan Camat Tegalrejo itu menyatakan inspeksi sistem proteksi kebakaran telah rutin dilakukan sejak tahun 2021 lalu. Kegiatan tersebut secara resmi juga telah diatur Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran.

Menurutnya, program tersebut menjadi salah satu upaya mitigasi, pengendalian kejadian, sekaligus pengurangan risiko kebakaran. Melalui hasil inspeksi, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengelola gedung untuk mengetahui apakah sistem proteksi kebakarannya sudah memenuhi standar atau masih perlu penyempurnaan.

“Hasil inspeksi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi penilaian, tetapi mendorong pengelola bangunan untuk terus memperbaiki dan merawat fasilitas proteksi kebakaran secara berkelanjutan,” tegas Taokhid.

Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Jogja Agus Arif Nugroho menegaskan pengawasan secara berkelanjutan menjadi hal penting. Ia berharap tidak ada anggapan dari pemilik kalau belum ada peristiwa kebakaran berarti semuanya aman.

Menurutnya, penerapan sistem keselamatan kebakaran juga menjadi hal krusial bagi sektor pariwisata. Sebab untuk saat ini wisatawan semakin memperhatikan jaminan keselamatan ketika memilih tempat menginap maupun menggunakan fasilitas publik.