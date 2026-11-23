JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memutasi dua kepala kepolisian resor (kapolres) dan dua pejabat utama di lingkungan Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Polda Kepri).

"Benar, untuk di lingkungan Polda Kepri ada dua pejabat utama dan dua Kapolres dimutasi," kata Kepala Bidang Humas Polda Kepri Kombespol Nona Pricillia Ohei seperti dilansir dari Antara di Batam.

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2598/XI/KEP./2026 dan ST/2599/XI/KEP./2026 tertanggal 20 November 2026 tentang Pemberitahuan Mutasi di Lingkungan Polri.

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Surat itu ditandatangani Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Irjen Pol. Deni Dharmapala.

Nona menjelaskan, salah satu pejabat yang dimutasi adalah Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) Polda Kepri Kombespol Tato Pamungkas Suyono yang mendapat penugasan baru sebagai Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Kapusiknas) Bareskrim Polri.

Posisi Irwasda Polda Kepri selanjutnya dipercayakan kepada Kombespol Andrie Rondonuwu yang sebelumnya menjabat Irwasda Polda Maluku Utara.

Mutasi juga terjadi pada jabatan Direktur Pengamanan Objek Vital (Dirpamobvit) Polda Kepri.

Kombespol. Rudy Cahya Kurniawan mendapat penugasan sebagai Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Polri dan digantikan AKBP Muhammad Mustofa yang sebelumnya bertugas sebagai perwira menengah di Lemdiklat Polri.

Pada tingkat kepolisian resor, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani mendapat penugasan baru sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum (Wadirreskrimum) Polda Kepri.

Posisinya digantikan AKBP Argya Satrya Bhawana yang sebelumnya menjabat Kapolres Bintan.

Sementara itu, jabatan Kapolres Bintan dipercayakan kepada AKBP Fahrul Sudiana yang sebelumnya menjabat Pelaksana Sementara Kepala Subbagian Logistik Bagian Logistik dan Transportasi Sekretariat NCB Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional Polri.

Nona mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier personel.

Rotasi tersebut juga bertujuan mendorong regenerasi kepemimpinan, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pelaksanaan serah terima jabatan terhadap pejabat yang mengalami alih tugas jabatan dan mutasi akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari terhitung sejak Surat Telegram Kapolri diterbitkan," ujar Nona.

Dia juga mengimbau masyarakat memanfaatkan layanan Kepolisian 110 yang dapat diakses selama 24 jam tanpa biaya untuk melaporkan berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).