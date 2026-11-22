JawaPos.com - Identifikasi korban kebakaran pabrik PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten, akan dilakukan melalui tes DNA. Kondisi fisik korban yang sudah tidak dapat dikenali membuat pencocokan DNA menjadi satu-satunya metode identifikasi.

Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan mengatakan, tim Disaster Victim Identification (DVI) Mabes Polri telah menyampaikan metode tersebut kepada pihak kepolisian. Sampel DNA keluarga akan dicocokkan dengan sampel dari bagian tubuh korban yang ditemukan.

"Sudah tidak bisa dikenali secara fisik, oleh karena itu tadi disampaikan oleh tim DVI dari Mabes Polri satu-satunya cara adalah dengan melakukan DNA," katanya di Serang, Minggu (22/11).

Hingga Minggu, sebanyak tujuh kantong jenazah telah dikirim ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten untuk menjalani proses identifikasi. Menurut Hendra, satu kantong jenazah kemungkinan berisi lebih dari satu bagian tubuh karena posisi korban yang bertumpuk saat kebakaran terjadi.

Kondisi tersebut membuat tim DVI membutuhkan waktu untuk memilah bagian tubuh sebelum melakukan identifikasi. Proses pencocokan DNA juga harus dilakukan untuk memastikan identitas setiap korban.

Sementara itu, berdasarkan data dari bagian sumber daya manusia (HRD) perusahaan, sekitar 50 karyawan masih belum diketahui keberadaannya. Jumlah tersebut bertambah dari informasi awal yang menyebut sekitar 30 karyawan.

Hendra menjelaskan, data tersebut masih terus diperbarui dengan mempertimbangkan pergantian sif kerja. Petugas juga perlu memastikan kemungkinan adanya pekerja yang seharusnya sudah pulang, tetapi masih berada di dalam area pabrik ketika kebakaran terjadi.

Proses Evakuasi Terkendala Suhu dan Kondisi Bangunan Terkait proses evakuasi, Hendra mengatakan petugas masih harus melakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi. Keberadaan sumber energi di dalam pabrik membuat proses tersebut membutuhkan waktu lebih lama.

Petugas harus memastikan api benar-benar padam dan suhu di area kejadian telah turun sebelum memasuki bangunan. Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari risiko keselamatan selama proses pencarian dan evakuasi korban.

"Kalau kita tiba-tiba masuk saat ini masih cukup berbahaya buat kita karena khawatir bangunan tersebut runtuh, karena bangunannya ada dua lantai," ujarnya.

Selain melakukan evakuasi, Polda Banten juga mulai menyelidiki penyebab kebakaran serta kemungkinan adanya pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan pabrik.

Untuk kepentingan penyelidikan, polisi telah mengerahkan tim Inafis dan Laboratorium Forensik Mabes Polri guna melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Sejumlah saksi juga diperiksa untuk mengumpulkan keterangan terkait peristiwa tersebut.

Hendra mengatakan, hasil penyelidikan akan disampaikan kepada publik setelah proses pendinginan selesai dan lokasi dinyatakan aman.

Saat ini, fokus utama petugas adalah mengevakuasi serta mengidentifikasi seluruh korban. Penanganan dilakukan bersama TNI, Basarnas, pemerintah daerah, dan petugas pemadam kebakaran.