JawaPos.com - Manajemen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) menyampaikan permohonan maaf atas kebakaran pabrik di Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Perusahaan juga mengakui pelayanan informasi kepada keluarga korban belum berjalan maksimal.

Kepala Departemen Human Capital and Business Partner PT Fonusa Agung Mulia Jefri mengatakan, kebakaran tersebut merupakan musibah di luar kendali perusahaan. Pihaknya mengaku tengah menghadapi situasi sulit karena belum pernah menangani peristiwa serupa.

"Sekali lagi atas nama Fonusa Agung Mulia kami menyampaikan permohonan maaf dan ini di luar dari kendali kami," kata Jefri di Serang, Minggu (22/11).

Jefri menjelaskan, perusahaan sebenarnya telah membuka layanan hotline khusus untuk memudahkan keluarga korban memperoleh informasi. Namun, layanan tersebut belum beroperasi secara optimal karena bersamaan dengan proses penanganan di lapangan dan menggunakan nomor kontak baru.

"Mohon maaf sekali lagi untuk komunikasinya. Tadi saya sudah membuka hotline untuk mempermudah komunikasi dengan keluarga, tapi mungkin karena berbarengan maka belum berjalan maksimal dan kita juga tidak punya pengalaman seperti itu," ujarnya.

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Dia menambahkan, tim internal perusahaan terus berupaya memberikan pelayanan dan informasi kepada keluarga korban. Langkah tersebut dilakukan agar situasi yang dihadapi keluarga tidak semakin membebani perasaan maupun pikiran mereka.

Sementara itu, salah seorang keluarga pekerja, Sartiman, mengaku telah menunggu informasi di lokasi sejak Sabtu sekitar pukul 17.00 WIB. Warga Kampung Leuwilimus tersebut mengetahui keponakannya, Romdona (38), berada di pabrik saat kebakaran terjadi setelah melihat daftar pekerja sif dua di grup desa.

Menurut Sartiman, Romdona telah bekerja di pabrik tersebut selama lebih dari empat tahun sebagai pekerja harian lepas. Selama menunggu di lokasi, keluarga sempat menerima berbagai informasi yang belum jelas sebelum akhirnya diminta menunggu keterangan resmi dari kepolisian dan perusahaan.

Sartiman mengatakan, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena kondisi di lokasi masih panas dan api belum sepenuhnya padam. Bahan baku yang berada di dalam pabrik, menurut informasi yang diterimanya, turut menyulitkan proses penanganan.