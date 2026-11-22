JawaPos.com - Penahanan ijazah akibat adanya tunggakan pembayaran biaya sekolah menjadi salah satu keluhan warga Jawa Timur. Hal itu diungkapkan saat warga bertemu anggota DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso yang sedang reses di RW 10, Jalan Prabowo, Sidotopo, Surabaya pada Sabtu (21/11).

Cahyo menyebut ijazah merupakan dokumen penting yang dibutuhkan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan. Karena itu, persoalan tersebut perlu segera dicarikan jalan keluar agar tidak menghambat warga meningkatkan taraf hidup.

“Karena sekali lagi ijazah ini sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita, warga kita yang ingin mencari lapangan kerja baru, mencari perekonomian baru,” ujar Cahyo.

Politikus Partai Gerindra tersebut mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membahas persoalan penahanan ijazah. Langkah penanganan akan disesuaikan dengan status sekolah serta ketentuan yang berlaku. Untuk sekolah negeri, Cahyo memastikan akan segera menindaklanjuti laporan warga dan memberikan peringatan apabila ditemukan persoalan penahanan ijazah.

“Kalau memang itu adalah sekolah negeri, kami pastikan akan segera kami tindak, akan segera kami berikan peringatan,” tegasnya.

Sementara itu, penanganan di sekolah swasta dinilai membutuhkan pendekatan berbeda. Cahyo berencana melakukan komunikasi persuasif dengan pihak yayasan maupun kepala sekolah agar persoalan tunggakan dapat diselesaikan tanpa menghambat hak siswa memperoleh ijazah.

Menurut dia, warga yang memiliki tunggakan pada dasarnya tetap berupaya memenuhi kewajiban pembayaran. Namun, kondisi ekonomi membuat sebagian keluarga membutuhkan waktu dan kebijakan tertentu untuk menyelesaikannya.

“Kalau nanti mereka bisa mendapatkan itu, mereka mampu kok membayarnya. Tapi ini kayaknya perlu ada suatu kebijakan,” ungkapnya.

Cahyo berharap pemerintah dapat memberikan arahan atau kebijakan yang menjadi solusi bagi masyarakat. Sebab, persoalan penahanan ijazah karena tunggakan biaya sekolah bukan hanya ditemukan di wilayah Sidotopo, melainkan juga menjadi keluhan warga di daerah lain.

Selain persoalan pendidikan, dalam reses tersebut warga juga menyampaikan berbagai aspirasi terkait peningkatan pelayanan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan generasi muda, hingga kebutuhan infrastruktur penunjang kegiatan sosial.

Cahyo mengatakan, seluruh aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah akan diteruskan kepada organisasi perangkat daerah (OPD), baik di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Surabaya.

Dia juga membuka peluang untuk membantu langsung kebutuhan warga yang mendesak, seperti pengadaan kursi roda, apabila penanganannya membutuhkan waktu lama melalui program pemerintah.

“Kalau misalkan dirasa ini urgent, butuh cepat, insyaallah kami siap untuk tindak lanjuti sendiri,” katanya. Reses di Sidotopo tersebut menjadi titik terakhir kegiatan reses Cahyo pada masa sidang kali ini.