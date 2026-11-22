JawaPos.com - Festival musik Ngayogjazz kembali menyapa masyarakat dengan menghadirkan pertunjukan musik di tengah perkampungan. Tahun ini, Ngayogjazz memasuki penyelenggaraan ke-20 berlangsung di Padukuhan Karangtanjung, Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Sabtu (21/11) malam.

Dikutip dari Radar Jogja (Jawa Ppos Group), mengusung tema Kriwikan Dadi Jazz-Jazzan, Ngayogjazz 2026 melibatkan sekitar 35 grup penampil dengan total hampir 500 individu seniman dan musisi. Mereka tampil di lima panggung yang tersebar di sejumlah titik padukuhan, yakni Blumbang, Grojogan, Pancuran, Sendang, dan Belik. Selain musisi jazz, festival ini juga melibatkan sekitar 18 komunitas dari berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari komunitas jazz, kesenian tradisional, hingga kelompok seni lintas genre ikut meramaikan rangkaian pertunjukan.

Jajaran Kreatif Ngayogjazz Ajie Wartono mengatakan, konsep festival yang membawa kesenian langsung ke ruang publik dan perkampungan menjadi fondasi penyelenggaraan sejak awal.

Ngayogjazz tidak dibangun sebagai pertunjukan yang mengharuskan masyarakat datang ke gedung tertentu, melainkan kesenian yang hadir di tengah kehidupan warga. "Konsepnya bukan audiens yang mendatangi suatu gedung atau apa, tapi kemudian kesenian itu mendatangi masyarakat secara langsung. Kita mulai itu dari kecil, dengan skala kecil, kemudian tumbuh organik," ujarnya.

Menurut Ajie, perjalanan Ngayogjazz selama dua dekade tidak dirancang sejak awal untuk menjadi festival berskala besar. Perkembangan justru terjadi secara organik seiring bertambahnya desa yang menjadi lokasi penyelenggaraan, komunitas yang terlibat, hingga ragam kesenian yang ditampilkan.

Perpaduan musik jazz dengan kesenian lain kemudian menjadi karakter yang terus dipertahankan. Ngayogjazz juga tidak hanya berorientasi pada pertunjukan di atas panggung, tetapi membuka ruang bagi komunitas, warga, dan pengunjung untuk beraktivitas bersama.

"Kita tidak mengatakan ini event atau satu pertunjukan, tapi ini peristiwa kesenian. Ada pertunjukannya, ada community-based-nya yang berkegiatan, ada warga yang beraktivasi, bahkan penonton pun juga bisa beraktivasi, bikin apa pun. Jadi ini betul-betul satu perjumpaan," jelasnya.

Karangtanjung sendiri bukan kali pertama menjadi lokasi Ngayogjazz. Padukuhan yang tergabung dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pesona Amarta tersebut sudah empat kali menjadi tuan rumah, yakni pada 2015 serta dua kali saat pandemi Covid-19, dan kembali pada 2026.

Ajie menjelaskan, penyelenggaraan saat pandemi dilakukan dengan konsep hibrid. Karangtanjung dipilih karena dinilai memiliki kondisi lingkungan yang mendukung pelaksanaan kegiatan dengan protokol kesehatan saat itu. Pertunjukan tetap berlangsung secara langsung, tetapi tanpa penonton dari luar desa dan disiarkan melalui live streaming.

Kembali ke Karangtanjung tahun ini, menurutnya, menjadi bentuk apresiasi penyelenggara atas dukungan masyarakat selama pandemi. Sekaligus menghadirkan kembali suasana Ngayogjazz secara penuh di tengah warga.

"Kenapa kembali ke Karangtanjung, karena kita ingin berterima kasih atas dukungannya selama Covid kemarin yang belum sempat kita adakan. Jadi kita kemudian adakan lagi di sini. Ini sudah tidak Covid supaya vibe-nya Ngayogjazz betul-betul bisa terasa di Karangtanjung," katanya. Meski kembali ke lokasi yang sama, kemasan pertunjukan setiap tahun tetap berbeda.

Ajie menyebut parade pembukaan menjadi salah satu bagian yang selalu memiliki karakter tersendiri karena melibatkan masyarakat dengan bentuk kesenian yang beragam. Dinamika tersebut juga terlihat dari bertambahnya komunitas yang berpartisipasi. Tahun ini, Ngayogjazz menghadirkan sekitar 18 komunitas dari berbagai kota. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya yang biasanya melibatkan sekitar 12 hingga 14 komunitas.

Komunitas jazz dari berbagai daerah seperti Kediri, Jombang, Tulungagung, Malang, Semarang, Solo, Bandung, hingga sejumlah wilayah lainnya turut membawa karya dan karakter musikal masing-masing.

Di antara penampil yang menjadi daya tarik tahun ini adalah Iga Mawarni, Tohpati & Friends, Fanny Soegi, simakDialog, Kua Etnika, Kiaikanjeng, Bravesboy, serta kolaborasi musisi internasional Simone Prattico bersama The Java Collective feat Sri Hanuraga dan Kevin Yosua. Ajie menegaskan, Ngayogjazz tidak memiliki target jumlah pengunjung. Sebab, festival berlangsung di ruang terbuka dan lingkungan desa yang memiliki kehidupan sosial serta budaya sendiri.

"Kita tidak punya ekspektasi tentang pengunjung. Karena ini tempat terbuka dan free. Kita tidak punya tujuan untuk mengkomersialkan. Kita lebih mengedepankan social capital-nya daripada financial capital di event ini," tegasnya. Menurutnya, keberhasilan Ngayogjazz lebih diukur dari keterlibatan masyarakat, komunitas yang aktif, serta ruang berekspresi yang diberikan kepada musisi.

Aktivitas ekonomi yang muncul selama festival juga diharapkan menjadi manfaat langsung bagi warga setempat. Penyelenggara melibatkan masyarakat dalam berbagai kebutuhan kegiatan, mulai dari penyediaan makanan, pasar jazz, booth UMKM, hingga pengelolaan parkir.

Pendapatan parkir pun masuk ke kas desa, sementara transaksi di pasar jazz menjadi peluang bagi warga untuk memperoleh tambahan penghasilan. Salah satu warga Karangtanjung Adelia Putri, mengaku senang padukuhannya kembali menjadi lokasi festival. Selain menjadi hiburan bagi masyarakat, penyelenggaraan Ngayogjazz juga berdampak pada usaha warga.

Adelia yang memiliki warung makan merasakan peningkatan jumlah pengunjung selama festival berlangsung. "Senang ya Ngayogjazz bisa digelar di sini, ini jadi hiburan untuk masyarakat sini juga. Ditambah ada transaksi yang terjadi, seperti saya yang memang punya warung makan, jadi ramai didatangi pengunjung," ujarnya.

Dia berharap Ngayogjazz kembali digelar di Karangtanjung pada tahun-tahun mendatang karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. "Harapannya nanti bisa dilakukan di sini lagi, karena memang sangat bermanfaat untuk masyarakat," tambahnya. Dengan menghadirkan pertunjukan di ruang-ruang terbuka desa, Ngayogjazz kembali menegaskan karakter festival yang tidak hanya mempertemukan musisi dan penonton, tetapi juga membuka ruang interaksi antara kesenian, komunitas, dan masyarakat.