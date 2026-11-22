

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut bahwa Bangka Belitung sebagai basis terkuat partai di wilayah Sumatera. Wilayah tersebut juga dinobatkan partai menempati peringkat kedua nasional jika mengacu kepada hasil pileg dan pilkada.

Hasto dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD PDIP Provinsi Bangka Belitung di Belitung, Minggu (22/11) meminta kepada para kader agar memperkokoh posisi partai sebagai pemenang pemilu. Pendekatan kepada rakyat perlu dilakukan.

Sejauh ini Babel sudah menunjukan konsolidasi yang solid, fungsi rekrutmen, serta pendidikan politik yang berjalan baik, sehingga melahirkan banyak pimpinan dewan dan kepala daerah.

"Bangka Belitung sekarang tercatat sebagai basis PDI Perjuangan yang terkuat di bumi Sumatera ini. Bahkan kalau kita lihat secara nasional, ditinjau dari persentase dan keberhasilan di dalam pilkada, maka yang pertama adalah Bali, Bangka Belitung berbangga menduduki posisi yang kedua, baru diikuti oleh provinsi lain seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, dan lain sebagainya termasuk Sumatera Utara," kata Hasto.

Dia mengingatkan kepada para kader agar tidak berpuas diri. Capaian positif selama ini harus ditingkatkan, sehingga Pemilu 2029 bisa dilalui secara optimal.

Sebagai basis terkuat partai di Pulau Sumatera, Hasto menilai kader Bangka Belitung memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk menularkan semangat kemenangan ke wilayah tetangga, terutama Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki jumlah pemilih jauh lebih besar.

Untuk itu, ia mendorong Bangka Belitung menjadi pusat komunikasi politik dengan menggerakkan kader-kader muda mengingat posisi geopolitik dan geoekonomi Bangka Belitung yang sangat strategis.

"Rapat kerja daerah ini akan menjadi momentum yang sangat penting bagi seluruh kader dan anggota PDI Perjuangan di Provinsi Bangka Belitung ini untuk terus membangun hegemoninya sebagai partai pemenang pemilu di Bangka Belitung ini, sebagai partai yang semakin dicintai rakyat dan mendarmabaktikan dirinya untuk memperkuat pengaruhnya di Sumatera dan juga di tingkat nasional," pungkas Hasto.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP Babel Didit Srigusjaya menambahkan, Rakerda di Babel bukan hanya acara seremonial. Baginya partai merupakan gerakan sejarah.

"Bagi PDI Perjuangan, pemilu bukan soal menang kalah. Apapun posisi kita, yang terpenting bagaimana kita selalu setia bersama rakyat," kata Didit.

Didit mengatakan PDIP dibangun bukan untuk melayani kekuasaan, tetapi PDIP dibangun untuk menjaga konstitusi, menjaga Negara Republik Indonesia agar tidak lepas dari arah dan cita-cita Proklamasi dan Pancasila.

Sementara itu, Ribka Tjiptaning mengingatkan agar kader PDIP tidak berpuas diri dan selalu menjaga militansi serta memberi advokasi bagi masyarakat.