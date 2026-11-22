JawaPos.com - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur menolak besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp 2.730.000. Angka itu telah ditetapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Sabtu (21/11).

Penetapan UMP itu tertuang Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 tertanggal 21 November 2026.

Besaran UMP 2027 yang ditetapkan ini mengalami kenaikan sebesar Rp 283.119,32. Atau naik 11,57 persen dibanding UMP Jatim tahun 2026 yakni sebesar Rp 2.446.880,68

Buruh menilai besaran UMP yang telah ditetapkan jauh dari bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur Tahun 2026 yang mencapai Rp 3.742.675,00. Artinya, terdapat kesenjangan sebesar Rp1.012.675,00 setiap bulan antara upah minimum yang ditetapkan Gubernur dengan kebutuhan hidup layak buruh.

"Penetapan upah di bawah KHL oleh Gubernur Khofifah menunjukkan bahwa rezim upah murah yang eksploitatif masih terus dipertahankan di Jawa Timur. Buruh seolah-olah dimiskinkan secara terstruktur melalui kebijakan pengupahan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan pekerja," kata Wakil Sekretaris DPW FSPMI Provinsi Jawa Timur Nuruddin Hidayat, Minggu (22/11).

Sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan upah murah tersebut, buruh Jawa Timur berencana menggelar aksi besar-besaran pada Rabu (25/11) mendatang.

"Buruh menuntut agar UMP Jawa Timur Tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp 3.742.675,00, sesuai dengan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Jawa Timur Tahun 2026," katanya.

Nuruddin menilai buruh Jawa Timur dipaksa hidup dengan penghasilan yang lebih rendah sekitar Rp 1 juta dari kebutuhan hidup layak setiap bulannya.