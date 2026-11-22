JawaPos.com - Sebanyak 39 orang masih dalam pencarian menyusul kebakaran yang melanda PT Fonusa Agung Mulia di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, pada Sabtu (21/11), sekitar pukul 17.00 WIB.

Kasubsie Operasi dan Siaga Kantor SAR Banten Rizky Dwianto menuturkan, pihaknya telah menerjunkan personel Tim Rescue ke lokasi untuk membantu evakuasi korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Data sementara mencatat 15 orang selamat dan empat orang luka-luka.

Dua orang dibawa ke RS Hermina Ciruas dan dua korban lainnya ke Klinik Modern untuk perawatan lebih lanjut.

"Hingga saat ini, 3 orang ditemukan meninggal dunia dan sebanyak 36 orang masih dalam pencarian," ujar Rizky, Minggu (22/11).

Api Masih Menyala dan Penyisiran Titik Rawan

Kebakaran sebelumnya dilaporkan menghanguskan bagian gudang dan gedung perkantoran PT Fonusa Agung Mulia di Kawasan Industri Pancatama, Desa Leuwilimus, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

Hingga kini, api masih menyala di beberapa titik sehingga petugas pemadam kebakaran terus melakukan pemadaman serta pendinginan.

"Sementara itu, personel Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten melaksanakan penyisiran pada sejumlah bagian bangunan berdasarkan area atau site yang dicurigai terdapat korban," katanya.

Operasi pencarian dan penanganan melibatkan kolaborasi lintas instansi di lapangan.

Tim SAR Banten bersinergi bersama Damkar Provinsi Banten, Damkar Kabupaten Serang, Damkar Kota Serang, BPBD Kabupaten Serang, serta PMI Kabupaten Serang. Dukungan armada pemadam juga datang dari berbagai pihak.

Polda Banten turut menerjunkan personel untuk mendukung proses pemadaman, evakuasi, dan pencarian karyawan.