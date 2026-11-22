JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem yang dapat melanda 11 daerah di Jawa Barat selama sepekan, mulai 21 hingga 27 November 2026. Hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat berpotensi disertai kilat, petir, dan angin kencang.

Peringatan tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Jawa Barat BMKG Rakhmat Prasetia. Meningkatnya potensi hujan dipengaruhi sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang mendorong pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa Barat.

Adapun 11 daerah yang berpotensi terdampak meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

Rakhmat menjelaskan, peningkatan potensi hujan dipengaruhi aktivitas gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation (MJO) yang diprakirakan aktif di wilayah Pulau Jawa. Fenomena tersebut berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konvektif atau proses pembentukan awan hujan.

"Pada skala regional, aktivitas gelombang atmosfer Madden-Julian Oscillation (MJO) diprakirakan aktif di wilayah Pulau Jawa dan berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konvektif," jelas Rakhmat dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/11).

Selain itu, suhu muka laut yang relatif hangat di sekitar perairan Indonesia turut memasok uap air ke wilayah Jawa Barat. Kondisi tersebut diperkuat kelembapan udara yang cukup tinggi pada lapisan atmosfer bawah hingga atas.

"Stabilitas atmosfer berada pada kategori labil sedang hingga kuat, sehingga semakin meningkatkan potensi terbentuknya awan konvektif pada skala lokal," lanjutnya.

Rakhmat menyebutkan, sebagian wilayah Jawa Barat pada November 2026 telah memasuki musim hujan. Sementara itu, wilayah Jawa Barat bagian utara masih berada dalam masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat di daerah yang masuk dalam wilayah peringatan diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat, kilat atau petir, serta angin kencang yang dapat terjadi secara lokal dan dalam durasi singkat.