JawaPos.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal berkomitmen turun langsung ke setiap kabupaten dan kota setiap bulan untuk menangani persoalan sampah dan lingkungan. Langkah tersebut akan melibatkan pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga pelajar SMA dan SMK.

Komitmen itu disampaikan menyusul temuan tumpukan sampah di kawasan Pantai Bima dan sejumlah lokasi di Pulau Lombok. Kondisi tersebut menjadi perhatian setelah rekaman yang memperlihatkan sampah plastik dan limbah rumah tangga di sepanjang pesisir Pantai Bima beredar luas di media sosial hingga media nasional.

Iqbal menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah provinsi, sebagai perpanjangan tangan pemerintah nasional, juga harus mengambil peran dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan strategis, termasuk masalah lingkungan.

“Kami pemerintah provinsi komitmen ingin sangat mau untuk bergandengan tangan dengan Bapak Ibu bupati untuk menyelesaikan isu-isu sampah dan lingkungan ini,” kata Gubernur Lalu Iqbal, Jumat, 20 November 2026.

Ia menegaskan, penanganan sampah dan lingkungan, termasuk kondisi hutan, menjadi salah satu perhatian pemerintah sejalan dengan prioritas nasional bertajuk Indonesia Asri. Pemprov NTB, lanjutnya, siap memberikan dukungan sesuai kewenangannya dan mengajak pemerintah kabupaten/kota menangani persoalan tersebut bersama-sama.

“Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota bahwa Bapak Ibu jangan sendiri menghadapi ini,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Iqbal berencana mengunjungi kabupaten dan kota setiap bulan untuk memimpin langsung kegiatan penanganan sampah. Rencana tersebut juga telah dikomunikasikan dengan Pangdam dan Kapolda agar pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur.

“Saya sudah komitmen bahwa setiap bulan akan turun ke kabupaten kota. Saya sudah sampaikan ke Pak Pangdam juga, kemudian Kapolda, kita akan lakukan bersama-sama. Sehingga seluruh jajaran sipil, jajaran polisi, jajaran TNI juga akan turun sama-sama,” jelasnya.

Kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Iqbal juga menyebut Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta pelajar SMA dan SMK akan dilibatkan dalam operasi kebersihan.

Menurutnya, kampanye dan aksi bersama diperlukan untuk mendorong kesadaran sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menangani persoalan sampah.

Selain masalah sampah, Pemprov NTB telah mengidentifikasi persoalan lingkungan lain, yakni luasnya lahan hutan kritis. Berdasarkan data penetapan pada 2024, luas lahan kritis di dalam kawasan hutan mencapai 186.277 hektare, sedangkan di luar kawasan hutan tercatat 295.170 hektare.

Dengan demikian, total lahan kritis di NTB mencapai 481.447 hektare.

Iqbal mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk mengesampingkan perdebatan mengenai pembagian kewenangan dalam menangani persoalan lingkungan. Ia menekankan bahwa hasil nyata bagi masyarakat harus menjadi ukuran keberhasilan kerja bersama.