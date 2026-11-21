JawaPos.com - BMKG menyebutkan gempa tektonik dengan kekuatan magnitudo 72 di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Sabtu pukul 16:42.11 WIB atau pukul 18:42 WIT tidak menimbulkan gelombang tsunami.

BMKG menyebutkan episenter gempa terletak pada koordinat 7,88 derajat Lintang Selatan (LS) dan 127,51 derajat Bujur Timur (BT) dan berlokasi di laut tepatnya 43 kilometer barat laut Maluku Barat Daya dengan kedalaman 125 kilometer.

Gempa bumi tersebut dirasakan di Tiakur, Ibu Kota Kabupaten Maluku Barat Daya dengan skala IV MMI, Saumlaki (Maluku Tenggara Barat) III MMI, Waingapu III MMI, Kupang (NTT) II hingga III MMI, Kabupaten Alor III MMI.

Kemudian di Pulau Babar, Pulau Romang dengan IV MMI dan getarannya terasa hingga Lembata (NTT) dan sekitarnya yang berkisar antara II hingga III MMI.

Sejauh ini belum ada laporan resmi terkait dampak kerusakan akibat gempa tersebut, karena pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Maluku Barat Daya belum dapat dikonfirmasi.

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Sementara seorang warga Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan atas nama Ahasweros menuturkan gempa bumi tektonik yang terjadi menjelang malam hari itu membuat warga di Pulau Kisar lari berhamburan keluar rumah.

"Kalau di Pulau Kisar ini memang tidak sekuat yang terjadi di Tiakur, Pulau Romang dan Pulau Babar yang lebih dekat dengan pusat gempa, dan sejauh ini tidak terjadi gempa susulan pasca gempa utama," ujarnya.