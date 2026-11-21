JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero) memutuskan menutup permanen perlintasan liar di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Langkah ini diambil setelah terjadi kecelakaan kereta dengan angkot hingga terbakar pada Jumat (20/11).

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, akibat insiden ini, dua orang masinis dan petugas kereta harus mendapat perawatan intensif akibat kecelakaan ini. KAI akan memberikan pendampingan hingga korban pulih.

"Fokus kami saat ini adalah pemulihan tiga petugas yang mengalami luka serius. KAI memastikan pendampingan dan penanganan medis terbaik terus diberikan," ujar Anne, Sabtu (21/11).

Saat ini jalur Siantar–Dolok Merangir dapat dilalui kereta dengan kecepatan normal. Pemulihan operasional dilakukan setelah penanganan sarana dan pemeriksaan prasarana untuk memastikan keselamatan perjalanan.

KAI bersama unsur kewilayahan telah menutup perlintasan liar di KM 39+0/1, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun. Penutupan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Permenhub Nomor 94 Tahun 2018. KAI juga melanjutkan langkah hukum terkait keberadaan perlintasan liar serta penanganan akses sejenis.

“Perlintasan liar yang telah ditutup tidak boleh dibuka kembali. Kami meminta masyarakat mematuhi penutupan ini karena menyangkut keselamatan dan nyawa manusia," tegas Anne.

KAI menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya pengemudi kendaraan serta keprihatinan mendalam kepada tiga petugas yang mengalami luka serius, termasuk keluarga mereka yang turut menghadapi masa sulit ini.