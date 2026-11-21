JawaPos.com - PT Motasa Indonesia mengambil langkah cepat menindaklanjuti kabar penahanan produk merica bubuk Ladaku di Taiwan yang diduga mengandung residu pestisida.

Manajemen memastikan langsung berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pusat untuk melakukan pengujian ulang secara independen terhadap batch produk yang sama.

Direktur Utama PT Motasa Indonesia, Muhammad Taib Sangaji mengungkapkan, sampel dari batch produksi yang dipermasalahkan otoritas perbatasan Taiwan tersebut masih tersimpan lengkap di bank sampel fasilitas riset dan pengembangan perusahaan.

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"Kemarin saya berkoordinasi dengan BPOM Pusat dan menerima arahan melakukan pengujian ulang di bawah pengawasan BPOM Pusat terhadap batch produk yang sama yang dipermasalahkan oleh Taiwan," ujar Sangaji di Surabaya, Sabtu (21/11).

Sangaji menjelaskan, pengujian ulang tersebut sengaja dilakukan melalui laboratorium independen di luar perusahaan dengan pengawasan ketat dari BPOM demi menjamin objektivitas dan transparansi hasil bagi masyarakat luas.

Ia menargetkan hasil uji laboratorium atas sampel identik tersebut sudah dapat disampaikan kepada publik pada awal pekan depan.

"Sebenarnya dengan metode terbaru itu hasil pengujian bisa satu hari. Cuman kan kita harus berhubungan dengan analis yang di luar perusahaan kita. Karena kalau kita sendiri yang menguji, nanti kalian enggak percaya. Jadi kita akan menguji di bawah pengawasan BPOM di lab luar," terangnya.

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Disinggung mengenai dampak isu tersebut terhadap performa bisnis perusahaan, ia tak menampik bahwa penjualan produk Ladaku di pasaran turut terpengaruh.

Menurutnya, derasnya arus informasi di media sosial yang kerap menyajikan pemberitaan secara tidak utuh dan tidak proporsional memicu kekhawatiran konsumen di dalam negeri.